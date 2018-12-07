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Facebook'ta bu paylaşımlarınızı mutlaka silin!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 07.12.2018 15:51 | Son Güncelleme

Milyonlarca Facebook kullanıcısının bilgilerini ele geçirildiği ortaya çıkınca uzmanlar uyardı. İşte Facebook'ta görünmemesi gereken bilgiler...

Facebook'ta bu paylaşımlarınızı mutlaka silin!

1) DOĞUM TARİHİ BİLGİNİZ

Doğum gününüz de tıpkı adınız, soyadınız ve adresiniz gibi, dolandırıcıların sizin banka hesap bilgilerinize ulaşırken kullanabileceği detaylardan sadece biri...

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2) TELEFON NUMARANIZ

En iyi ihtimalle, gizli bir hayranınız sizin rızanızı almadan size ulaşabilir. En kötü senaryo ise sizi her an rahatsız edebilecek bir takıntılı hayran ile uğraşmak zorunda kalmak...

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3) 'ARKADAŞ' BİLDİKLERİNİZİN ÇOĞU

Oxford Üniversitesi psikoloji bölümü profesörlerinden Robin Dunbar, bir insanın 150 kişiyle tutarlı ilişkiler yaşayabileceğini söylüyor. 3 bin 375 Facebook kullanıcısını ve bu kişilerin arkadaşlarını inceleyen Dunbar, bu arkadaşların sadece 4.1'inin güvenilir olduğunu, herhangi bir duygusal kriz anında yalnızca 13.6'sının konuyla ilgilendiğini belirtti. Bu tip faydasız kişileri arkadaş listenizden çıkarırsanız, daha sağlıklı sosyal medya etkileşimleriniz olabilir.

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4) ÇOCUKLARINIZIN YA DA KÜÇÜK AİLE ÜYELERİNİZİN FOTOĞRAFI

Oxford İnternet Enstitüsü yöneticilerinden Victoria Nash, bu konudaki 'rıza' ile ilgili olarak yetişkinlere şu soruyu yöneltiyor: Çocuklar daha ileriki bir tarihte, kendileriyle ilgili online olarak hangi tür bilgileri görmek isteyecekler? Önceki jenerasyonlar bu konuyu hiç düşünmemişti ancak internetin ve sosyal medyanın hızla yayılmasıyla bu soru çok daha önemli bir hale geldi.

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5) ÇOCUKLARINIZIN YA DA KÜÇÜK AİLE ÜYELERİNİZİN OKUDUKLARI OKULUN BİLGİSİ

İngiltere merkezli Çocuklara İşkenceyi Önleme Derneği'ne göre, geçen yıl cinsel taciz vakalarında artış yaşandı. Birleşik Krallık'ta 2013/14 yıllarında, 36 bin 429 adet çocuk istismarı vakası kaydedildi. Bu ise son 10 yılda kaydedilen en yüksek rakam... Tüm bunlar düşünüldüğünde, bir çocuk istismarcısının bilmesini isteyeceğiniz son şey, çocuğunuzun hangi okulda okuduğu olacaktır!

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6) YER BİLDİRİM SERVİSLERİ

Yer bildirim servisleri yalnızca Android ve iPhone telefonlarda kullanılabiliyor. Online teknoloji dergisi TechCrunch, 500 milyondan fazla kişinin Facebook'a yalnızca telefonundan eriştiğine dikkat çekiyor ve bu kişilerin online olarak yer bildirimi yapabileceğine dikkat çekiyor. Bu da size zarar vermek isteyen ya da istemeyen herhangi birinin, sizin nerede olduğunuzu öğrenmesi demek.

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7) PATRONUNUZ VE MÜDÜRÜNÜZ

Bu, sosyal medyanın yazısız kurallarının başında geliyor! Sosyal medya platformu Facebook, sizin iş ilişkilerinizi gevşetebilir. CEO'nuz sizin duvarınıza erişebilir, sizin her paylaşımızı görebilir; Evet, iş hakkındaki şikayetlerinizi bile... Bazı paylaşımlarınızı kişilere göre düzenlemeniz elbette mümkün, ancak bu daha yorucu değil mi?

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8) FOTOĞRAFLARDAKİ YER BİLDİRİMLERİ

Evdeki bir fotoğrafınıza yer bildirimi yapmanız, ev adresinizin ifşa edilmesi anlamına geliyor...

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9) NE ZAMAN VE NEREDE TATİLE GİDECEĞİNİZ

Sosyal medya hesaplarında tatil planlarıyla ilgili detaylar paylaştıkları takdirde, kişilerin sigortadan ödeme alamayacaklarını belirtiliyor.

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10) İLİŞKİ DURUMUNUZ

Eğer yeni bir ilişkiniz varsa ve heyecanlıysanız, bunu Facebook üzerinde paylaşmayın. Çünkü işler yolunda gitmez ve "ilişkisi var" durumundan "bekar"a geçmek zorunda kalırsanız, bu sizi olduğunuzdan daha fazla üzebilir...

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12) KREDİ KARTI BİLGİLERİNİZ

Kredi kartı bilgileriniz kayıtlıysa, hesabınız çalındığı takdirde istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz...

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13)UÇAK BİLETİ BİLGİLERİNİZ

Uçak biletinin gidiş-dönüş noktalarını fotoğraflayıp sosyal medyada paylaşmak, tatilinize dair övünç duyacağınız ritüellerden biri ancak aptal olmayın! Uçak biletinin üzerinde yer alan ve size özel olan barkod, havayolu şirketinize verdiğiniz tüm özel bilgilerin açığa çıkmasına neden olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya paylaşım

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