Facebook'ta bu paylaşımlarınızı mutlaka silin!

1) DOĞUM TARİHİ BİLGİNİZ

Doğum gününüz de tıpkı adınız, soyadınız ve adresiniz gibi, dolandırıcıların sizin banka hesap bilgilerinize ulaşırken kullanabileceği detaylardan sadece biri...

2) TELEFON NUMARANIZ

En iyi ihtimalle, gizli bir hayranınız sizin rızanızı almadan size ulaşabilir. En kötü senaryo ise sizi her an rahatsız edebilecek bir takıntılı hayran ile uğraşmak zorunda kalmak...

3) 'ARKADAŞ' BİLDİKLERİNİZİN ÇOĞU

Oxford Üniversitesi psikoloji bölümü profesörlerinden Robin Dunbar, bir insanın 150 kişiyle tutarlı ilişkiler yaşayabileceğini söylüyor. 3 bin 375 Facebook kullanıcısını ve bu kişilerin arkadaşlarını inceleyen Dunbar, bu arkadaşların sadece 4.1'inin güvenilir olduğunu, herhangi bir duygusal kriz anında yalnızca 13.6'sının konuyla ilgilendiğini belirtti. Bu tip faydasız kişileri arkadaş listenizden çıkarırsanız, daha sağlıklı sosyal medya etkileşimleriniz olabilir.

4) ÇOCUKLARINIZIN YA DA KÜÇÜK AİLE ÜYELERİNİZİN FOTOĞRAFI

Oxford İnternet Enstitüsü yöneticilerinden Victoria Nash, bu konudaki 'rıza' ile ilgili olarak yetişkinlere şu soruyu yöneltiyor: Çocuklar daha ileriki bir tarihte, kendileriyle ilgili online olarak hangi tür bilgileri görmek isteyecekler? Önceki jenerasyonlar bu konuyu hiç düşünmemişti ancak internetin ve sosyal medyanın hızla yayılmasıyla bu soru çok daha önemli bir hale geldi.