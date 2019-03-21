Facebook'tan kullanıcılarının şifreleriyle ilgili açıklama

İnternette yer alan Facebook'un kullanıcılarının şifrelerini düz metin biçiminde tuttuğu iddialarına ilişkin Facebook'tan açıklama yapıldı.
Facebook açıklamasında, milyonlarca Facebook kullanıcısının şifresinin düz metin olarak saklandığı ancak şifrelerin şirket içi sunucularda tutulduğu ve bu bilgilere dışarıdan erişilemeyeceği ifade edildi.
FACEBOOK ÇALIŞANLARININ BİLGİLERİ KÖTÜYE KULLANDIKLARINA DAİR BİR KANIT YOK
Açıklamada ayrıca, Facebook çalışanlarının bu bilgilere ulaşımı kötüye kullanmalarıyla ilgili herhangi bir kanıt olmadığı da belirtildi.
Siber güvenlik uzmanı Andrei Barysevich, güvenlik kurallarına göre şifrelerin düz metin olarak saklanmaması gerektiğine işaret ederek, Facebook gibi büyük bir şirketin şifreleri düz metin olarak tutmasının geçerli bir sebebi olmadığını söyledi.
"Krebs on Security" isimli blog sayfasında, Facebook'un 600 milyon civarında kullanıcısının şifresini yıllarca düz metin olarak tutulduğu bilgisi yer almıştı. (AA)
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