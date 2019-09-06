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Facebook ve Google’a "siyasi reklam" uyarısı

okan.akin okan.akin
TEKNOLOJİ  | 06.09.2019 21:26 | Son Güncelleme

Rusya Federal Radyo ve Televizyon Denetim Kurulu (Roskomnadzor), ülkede hafta sonu yapılacak şehir meclisi seçimleri süresince siyasi reklamların yayınlanmama konusunda sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Google’a uyarıda bulundu.

Facebook ve Google’a "siyasi reklam" uyarısı

Roskomnadzor’dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’nın Moskova dahil bazı bölgelerinde hafta sonu düzenlenecek seçimlere ilişkin Facebook ve bağlı şirketi Instagram ile Google ve bağlı şirketi YouTube’a yönelik uyarı yapıldığı belirtildi.

Seçim günlerinde siyasi reklamlara izin vermemesi konusunda söz konusu şirketlerin uyarıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Uyarılara uyulmaması, seçimlere müdehale ve iç işlerine karışma girişimi olarak değerlendirilecektir.” ifadesi kullanıldı.

Rusya’da 7-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek şehir meclisi seçimlerine katılmak isteyen bağımsız adayların kayıtlarının iptal edilmesi üzerine yapılan protestolar nedeniyle yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Roskomnadzor facebook Google

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