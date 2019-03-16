Facebook yaşlanıyor!

ABD’deki son verilere göre; 2017’de 12-34 yaş internet kullanıcılarının yüzde 79’u Facebook kullanıcısıydı.
Bu oran yüzde 61’e geriledi. 35-54 yaş grubunda kullanım oranı yüzde 72’den yüzde 69’a düştü.
Ancak 55 yaş ve üzeri kullanıcı oranı yüzde 49’dan yüzde 53’e çıktı.
'Misafir' baskını! 7 kadın, esnaf, memur...
Sosyal medyada 'We are Erdoğan' kampanyası!
Dünyada siyah gül yetişen tek yer!
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Huzurlu bir hafta sonu adresi
İdeal göğüs ölçüsü belli oldu
Antalya'da denize girenlere uyarı: Temastan kaçının
Sosyal medyayı sallayan görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Bu 'yaratıcılık' karşısında şok olmamak mümkün değil
Korku dolu anlar! Vatandaşlar deprem oluyor sandı
Hande Erçel zor günlerin ardından ilk defa konuştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum