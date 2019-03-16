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Facebook yaşlanıyor!

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TEKNOLOJİ  | 16.03.2019 08:24 | Son Güncelleme

Facebook’ta genç kullanıcı sayısı düşüyor, yaşlı kullanıcı ise artıyor. ABD’deki son verilere göre; Facebook'ta 55 yaş üstü kullanıcı oranı yüzde 53...

Facebook yaşlanıyor!

ABD’deki son verilere göre; 2017’de 12-34 yaş internet kullanıcılarının yüzde 79’u Facebook kullanıcısıydı.

Bu oran yüzde 61’e geriledi. 35-54 yaş grubunda kullanım oranı yüzde 72’den yüzde 69’a düştü.

Ancak 55 yaş ve üzeri kullanıcı oranı yüzde 49’dan yüzde 53’e çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
facebook abd

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