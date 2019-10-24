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Facebook, Zuckerberg’in Libra savunmasını canlı yayınlayacak

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TEKNOLOJİ  | 24.10.2019 09:26 | Son Güncelleme

Facebook’un CEO’su, dijital paranın hızlı yükselişine tanık olduktan sonra kendi para birimi geliştirmeye karar vermişti. Facebook, Libra’yı ve Libra işlemlerinin yapılacağı dijital cüzdan uygulaması Calibra’yı geliştirmek için büyük yatırım yaptı.

Facebook, Zuckerberg’in Libra savunmasını canlı yayınlayacak

Ancak Mark’ın hesap edemediği detay, çok büyük olduğu için Facebook’un dijital para birimine izin verilmeyeceği detayı oldu. 2 milyardan fazla Facebook kullanıcı ve Instagram ile WhatsApp’taki milyarlarca kullanıcıyı da katınca dünyanın yarısı şu anda Facebook ekosisteminde bulunuyor.

Facebook’un, kendi eko sisteminde alım satım yapacak bir ekosistem yaratmaya çalışması, onu tüm dünya ekonomilerini çökertebilecek bir tehdite dönüştürüyor. Avrupa Birliği bu girişime kesinlikle izin vermeyeceğini çok net açıkladı.

ABD ise bir ABD şirketi olan Facebook’un planının ABD ekonomisine fayda sağlayıp sağlamayacağını anlamaya çalışıyor.
Zuckerberg şimdi ABD kongresinde siyasetçileri ve bürokratları Libra’ya ikna etmeye çalışacak ancak ABD içinde dahi Libra’ya karşı ağır bir defans var. Şimdi herkes büyük patronun Facebook’ta yayınlanacak canlı yayınını bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
facebook zuckerberg libra

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