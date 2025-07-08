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Facia yaşandı! Uçağın motoru bir kişiyi yuttu! Havalimanı kapatıldı...

İtalya'daki Bergamo Havalimanı, bir kişinin motora sıkışıp hayatını kaybetmesi sonrası kapatıldı.

Facia yaşandı! Uçağın motoru bir kişiyi yuttu! Havalimanı kapatıldı...

İtalya'da Bergamo Havalimanı, bir kişinin pistte hayatını kaybetmesinin ardından geçici olarak kapatıldı.

Facia yaşandı! Uçağın motoru bir kişiyi yuttu! Havalimanı kapatıldı... 1

MOTORA YAKLAŞINCA İÇİNE ÇEKİLDİ

Bergamo Havalimanı'nda henüz kimliği açıklanmayan kişi, pistte koşarak bir uçağın motoruna yaklaştı ve ardından motorun içine çekildi. Olayın, uçağın park alanından çıkıp kalkışa hazırlanmak üzere manevra yaptığı sırada meydana geldiği bildirildi. Olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Facia yaşandı! Uçağın motoru bir kişiyi yuttu! Havalimanı kapatıldı... 2

Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, ‘taksi yolunda meydana gelen bir sorun’ nedeniyle uçuş operasyonlarının yerel saatle 10.20 ile 12.00 arasında askıya alındığı belirtildi.

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uçak
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