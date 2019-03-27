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Faciaya ramak kala! Havalimanında büyük panik!

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DÜNYA  | 27.03.2019 00:21 | Son Güncelleme

Brezilya'da bir yolcu uçağından bagajları tahliye eden araçta çıkan yangın, uçağa sıçramak üzereyken söndürüldü

Faciaya ramak kala! Havalimanında büyük panik!

Olay Brezilya'nın güneydoğusunda yer alan Belo Horizonte´de bulunan Confis Havalimanı'nda meydana geldi.

São Paulo'dan kalkan ve Confis'e iniş yapan Airbus A320'den bagajların tahliye edildiği sırada, bagajları alan araçta yangın çıktı.

YANGIN UÇAĞA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Uçağın sağ kanat altında çıkan yangına aprondaki itfaiye araçları müdahale etti.

Yolcuların uçağı terk ettiği sırada yapılan müdahalede, yangın uçağa sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeni ile uçağın kanat altında hasar oluştuğu belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
brezilya yolcu uçağı yangın

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