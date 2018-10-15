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Fahriye Evcen 3 aylık hamile! İşte Fahriye kuralları

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.10.2018 11:54 | Son Güncelleme

3 aylık hamile olan Fahriye Evcen'in güzel haberi alır almaz kurduğu kurallar duyanları şaşırtıyor! Evcen evde bakın neleri yasakladı

Fahriye Evcen 3 aylık hamile! İşte Fahriye kuralları

Üç aylık hamile olan Fahriye Evcen, çocuk doğana kadar birtakım kurallar koydu. Oyuncu, ilk olarak eşi Burak Özçivit'le oturdukları Acarkent'te villanın tamamını boyama ve evin düzenini değiştirme kararı aldı.

Artan koku hassasiyeti nedeniyle hamileliği zor geçen Fahriye Evcen, bir yandan anne-bebek kitapları okumaya başladı.

ÖZEL YEMEKLER YİYECEK

Evcen, bebeğini kucağına alana kadar ise dışarıdan yemek yemeyecek ve özel olarak hazırlanan sağlıklı yiyecekleri tüketecek. Evcen, evde parfüm ve kolonyayı da yasakladı.

Doğumdan sonra koyacağı kurallar ise merak konusu oldu. Nazardan korktukları için görüntü vermeyen çiftin, bebeklerinin cinsiyeti belli olduktan sonra açıklama yapağı biliniyor

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