Fahriye Evcen: Burak çok iyi bir baba

Oyuncu Fahriye Evcen, InStyle dergisine röportaj verdi; Burak Özçivit ile evliliğini ve oğlu Karan’ı anlattı.
-Mutlu bir aile tek temel prensibe dayanıyor; o da sevgi. Burak çok iyi bir baba. Şefkatli, ilgili, hassas. Empati yeteneği oğlumuz doğduktan sonra daha da arttı. Karan için en iyisini yapmak için çabalıyorum.
-Zaman zaman zorlandığım, uykusuz geceler geçirdiğim elbette oluyor. Anneler bilir; bazen saçını tarayacak vakit bile bulamazsın. Gündüzleri asla TV açmıyorum. Karan ile oyun oynuyorum. Onu izlerken dalıp gidiyorum.
-Pandemi döneminde şık elbiseler ve topuklu ayakkabı gizlemeyi özledim.
-Uzun vadeli planlar yapmam. Sadece basamakları doğru şekilde çıkmaya çalışırım. Bazen durup dinlenmek gerek. Şu an öyle bir dönemdeyim mesela. Odağında doğru yolun varsa, ilerlerken nerelere saptığının önemi yok.
-Kimseyi idol almadım. Ama birçok kişi bana ilham verdi. Birinin adımlarını takip etmek, sıkıcı olurdu. Her insan parmak izi gibi kendi kendini keşfetmeli.
-Beni hayatta en çok besleyen şey hayal etmek.
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