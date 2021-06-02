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Fahriye Evcen: Burak çok iyi bir baba

02.06.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen, samimi açıklamalarda bulundu. Pandemi dönemi hakkında konuşan Evcen, "Şık elbiseler ve topuklu ayakkabı giymeyi özledim" dedi.

Fahriye Evcen: Burak çok iyi bir baba

Oyuncu Fahriye Evcen, InStyle dergisine röportaj verdi; Burak Özçivit ile evliliğini ve oğlu Karan’ı anlattı.

Fahriye Evcen'in açıklamaları şöyle:

-Mutlu bir aile tek temel prensibe dayanıyor; o da sevgi. Burak çok iyi bir baba. Şefkatli, ilgili, hassas. Empati yeteneği oğlumuz doğduktan sonra daha da arttı. Karan için en iyisini yapmak için çabalıyorum.

"SAÇIMI TARAYACAK VAKTİM OLMUYOR"

-Zaman zaman zorlandığım, uykusuz geceler geçirdiğim elbette oluyor. Anneler bilir; bazen saçını tarayacak vakit bile bulamazsın. Gündüzleri asla TV açmıyorum. Karan ile oyun oynuyorum. Onu izlerken dalıp gidiyorum.

-Pandemi döneminde şık elbiseler ve topuklu ayakkabı gizlemeyi özledim.

-Uzun vadeli planlar yapmam. Sadece basamakları doğru şekilde çıkmaya çalışırım. Bazen durup dinlenmek gerek. Şu an öyle bir dönemdeyim mesela. Odağında doğru yolun varsa, ilerlerken nerelere saptığının önemi yok.

"BİRÇOK KİŞİ İKHAM VERDİ"

-Kimseyi idol almadım. Ama birçok kişi bana ilham verdi. Birinin adımlarını takip etmek, sıkıcı olurdu. Her insan parmak izi gibi kendi kendini keşfetmeli.
-Beni hayatta en çok besleyen şey hayal etmek.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
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