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Fahriye Evcen'den Alparslan Büyük Selçuklu paylaşımı paylaşımı

04.11.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan Büyük Selçuklu isimli diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen sosyal medya sayfasından dizi kostümüyle olduğu bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Fahriye Evcen'den Alparslan Büyük Selçuklu paylaşımı paylaşımı

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olacak Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 8 Kasım 2021 tarihinde TRT ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen’in canlandıracağı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Fahriye Evcen 1071 senesinde Selçuklu döneminde yaşayan Akça Hatun karakterine hayat verecek.

Fahriye Evcen, sosyal medya sayfasından dizi kostümüyle olan bir fotoğrafını paylaştı.

Ekran Alıntısı

Fahriye Evcen Instagram paylaşımına ise şu notu düştü: “Ona söylenen yalanlar ve inandığı gerçekler arasında sıkışmış olan Akça, zamanı geldiğinde büyük hamlesini yapmayı beklemektedir. Alparslan ile karşılaşmasıyla hayatı bambaşka bir yola evrilecektir!"


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Fahriye Evcen
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