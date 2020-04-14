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Fahriye Evcen'den oğlu Karan'ın doğum gününde duygusal paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 01:47 | Son Güncelleme

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin çocukları Karan 1 yaşına girdi. Ünlü oyuncu Fahriye Evcen de oğlunun doğum gününde Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Fahriye Evcen'den oğlu Karan'ın doğum gününde duygusal paylaşım

Fahriye Evcen, oğlu Karan ile evlerinin bahçesinde çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Oğlunun 1. doğum gününü kutlayan Evcen paylaşımında şunları yazdı:

"Karan'ım.. Gülüşün dünyada duyduğum en güzel ses, kokun aldığım en güzel koku.. Gözlerin gördüğüm en güçlü ışık.. Gökyüzündeki yıldızdan da, güneşten de daha parlak bana yüzün.. Kutup yıldızım..
Sen gülünce içimde çiçekler açıyor. Senin canın yandiğinda, bir sızı saplanıyor kalbime.. Sen meğer kalbimin ta kendisiymişsin...Kalbimm...
Hep iyi ol Karan'ım. Ve bil ki, bu uzun yolda ben hep senin yanındayım...
Daha önce hiç bu kadar anlamlı gelmemişti bunu söylemek; Iyi ki doğdun oğlum...İyi ki...Annen"

farhiye

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fahriye evcen, Burak Özçivit, fahriye evcen oğlu karan,

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