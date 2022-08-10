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  4. Fahriye Evcen evi mi terk etti! Burak Özçivit'ten jet açıklama

Fahriye Evcen evi mi terk etti! Burak Özçivit'ten jet açıklama

10.08.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fahriye Evcen'in, Burak Özçivit'in sesini yükseltmesi sonucu evini terk ettiği iddia edilmişti. Ayrılık haberlerine isyan eden Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten peş peşe paylaşım geldi.

Fahriye Evcen evi mi terk etti! Burak Özçivit'ten jet açıklama

Fahriye Evcen ile kayınvalidesinin tartıştığı ve Burak Özçivit’in de eşine “Fahriye artık yeter” diye bağırdığı iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. tv100'den Arda Aşkın Aksoy'un haberine göre, .ıkan haberlerden sonra yakınları ünlü çifti telefon yağmuruna tuttu. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti yakınlarına “Şu an denizdeyiz, çıkan haberler külliyen yalan” diyerek iddialara son noktayı koymuştu. Bir tepki de sosyal medyadan geldi.

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"FAHRİYE ARTIK YETER"

Çift ayrılık haberlerine çok sinirlendi. Burak Özçivit sosyal medya hesabından, eşi Fahriye Evcen ile fotoğraf paylaşıp "Artık saçmalamayın yeter" diyerek ayrılık haberlerine son noktayı koydu.

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PARA KARŞILIĞI RUS KIZLARLA YEMEK YEMİŞTİ

Burak Özçivit, para karşılığı bazı Rus hayranlarıyla Rusya'da bir restoranda yemek yemiş, mekandan çıkmasıyla izdiham aldı. Oyuncu, güvenlik önlemlerine rağmen bazı kadın hayranlarının arasında kalmasıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
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