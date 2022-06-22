MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fahriye Evcen hamile mi? Fahriye Evcen kaç aylık hamile, Burak Özçivit 2. kez baba mı olacak?

Fahriye Evcen hamile mi? Fahriye Evcen kaç aylık hamile, Burak Özçivit 2. kez baba mı olacak?

22.06.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2017 yılında evlenmişti. Ünlü çiftin, Karan adından 1 erkek çocukları var. Çiftin yeni bir bebek bekledikleri iddia edildi. Peki Fahriye Evcen hamile mi? Basında yer alan haberlerin ardından vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Birçok kişi, 'Fahriye Evcen kaç aylık hamile, Burak Özçivit 2. kez baba mı olacak?' soru ve konu başlıklarını arama motorlarında sorguluyor. İşte merak edilenler...

Fahriye Evcen hamile mi? Fahriye Evcen kaç aylık hamile, Burak Özçivit 2. kez baba mı olacak?

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebek beklediği öne sürüldü. 2017 yılında nikah masasına oturan çift, Karan'ı kucaklarına almaları ile ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Magazin dünyasının gözde çifti ile ilgili yeni gelişme sonrası vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki Fahriye Evcen hamile mi? Konuya ilişkin detaylar ile ' 'Fahriye Evcen kaç aylık hamile, Burak Özçivit 2. kez baba mı olacak?' sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FAHRİYE EVCEN HAMİLE Mİ?

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in bebek bekledikleri iddia edildi.

Gazetemagazin'in haberine göre; 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti şu sıralar ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.

FAHRİYE EVCEN KAÇ AYLIK HAMİLE?

Fahriye Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

BURAK ÖZÇİVİT 2. KEZ BABA MI OLACAK?

Burak Özçivit (37) ve Fahriye Evcen çiftinden hayranlarını sevindiren haber geldi. Çiftin ikinci kez anne baba olacağı öne sürüldü.

Fahriye Evcen hamile mi? Fahriye Evcen kaç aylık hamile, Burak Özçivit 2. kez baba mı olacak?

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986 yılında Almanya Solingen’de dünyaya geldi.

Fahriye Evcen, sinema ve dizi oyuncusudur. 2006 yılında Yaprak Dökümü ile başlayan oyunculuk kariyeri sonrasında sinema filmleri ile devam etmiştir. Almanya’da Sosyoloji üzerine ihtisas yaparken tatil için geldiği İstanbul’da Oya Aydoğan’ın programına konuk olan Evcen’in hayatı burada tanıştığı yapımcı İbrahim Mertoğlu ile değişti. Oynadığı ilk dizinin ardından pek çok proje için teklifler alan Evcen, yarım kalan eğitiminin ardından Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünü bitirmiştir. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit ile evlenip, 2019 yılında da oğlu Karan’ı dünyaya getirmiştir. Hamileliği nedeniyle uzun süre ekranlarda yer almayan oyuncu, doğum sonrası reklam çalışmalarında yer almaya başlamıştır.

Fahriye Evcen hamile mi? Fahriye Evcen kaç aylık hamile, Burak Özçivit 2. kez baba mı olacak?

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Başarılı bir lise yaşamının ardından Mamara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünü kazandı.

2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılan Özçivit, "Gelecek Vadeden" yarışmacı olarak seçilmiş ve daha sonra Uğurkan Erez ile çalışmaya başlamıştır. Hemen ardından 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına katılan Özçivit, yarışmada birinci olmuştur.

Abbate, Network, Tween gibi markaların ülke içi ve dışındaki defilelerinde görev alan Özçivit, ilk oyunculuk deneyimini 2006'da yaşamış ve "Eksi 18" adlı dizide görev almıştır. 2007'de "Musallat" adlı sinema filminde, 2008'de "Zoraki Koca" adlı dizide ve "İhanet" dizisinde rol alarak oyunculuk serüvenini güçlendirmiştir.

6 sinema filmi ve 9 dizide rol alan Özçivit'in en belirgin hobisi spor yapmaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"İki gün önceki popo nerede?" Cevabı olay..."İki gün önceki popo nerede?" Cevabı olay...
Asansörlü ve şifreli mezar! 1.5 milyon TL harcanacak Asansörlü ve şifreli mezar! 1.5 milyon TL harcanacak
Oğluna ve eski eşine olay suçlama: Vurulduğum gün...Oğluna ve eski eşine olay suçlama: Vurulduğum gün...
Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Benzinde ilk indirim az da olsa geldi! Motorin fiyatları ise…

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

Ayakta alkışlandı! Herkes törene damga vuran bu ifadeleri konuşuyor

Marmaris'te korkutan yangın... Bölgeden gelen görüntüler kahretti

Marmaris'te korkutan yangın... Bölgeden gelen görüntüler kahretti

Kim ne kadar zamlı maaş alacak?

Kim ne kadar zamlı maaş alacak?

3 büyük zincir markete kötü haber!

3 büyük zincir markete kötü haber!

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

Sergen Yalçın duyurmuştu, soruşturma açıldı!

İlginizi Çekebilir

Özel hizmet sunuyor! “Korkuyu hafifletmek istedik”

Özel hizmet sunuyor! “Korkuyu hafifletmek istedik”

''Harika bir seks, gencecik bir sevgili ve ağdasız günler''

''Harika bir seks, gencecik bir sevgili ve ağdasız günler''

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Her şey saniyeler içinde oldu! Kahraman anneanne torununu...

Her şey saniyeler içinde oldu! Kahraman anneanne torununu...

Putin’e en yakın isme şok! Görevi: Nükleer bavulunu taşımaktı

Putin’e en yakın isme şok! Görevi: Nükleer bavulunu taşımaktı

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.