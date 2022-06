Fahriye Evcen hamile mi? Fahriye Evcen kaç aylık hamile, Burak Özçivit 2. kez baba mı olacak?

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebek beklediği öne sürüldü. 2017 yılında nikah masasına oturan çift, Karan'ı kucaklarına almaları ile ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Magazin dünyasının gözde çifti ile ilgili yeni gelişme sonrası vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki Fahriye Evcen hamile mi? Konuya ilişkin detaylar ile ' 'Fahriye Evcen kaç aylık hamile, Burak Özçivit 2. kez baba mı olacak?' sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

FAHRİYE EVCEN HAMİLE Mİ?

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in bebek bekledikleri iddia edildi.

Gazetemagazin'in haberine göre; 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucağına alan Burak Özçivit-Fahriye Evcen çifti şu sıralar ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.

FAHRİYE EVCEN KAÇ AYLIK HAMİLE?

Fahriye Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

BURAK ÖZÇİVİT 2. KEZ BABA MI OLACAK?

Burak Özçivit (37) ve Fahriye Evcen çiftinden hayranlarını sevindiren haber geldi. Çiftin ikinci kez anne baba olacağı öne sürüldü.

FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

Fahriye Evcen, 4 Haziran 1986 yılında Almanya Solingen’de dünyaya geldi.

Fahriye Evcen, sinema ve dizi oyuncusudur. 2006 yılında Yaprak Dökümü ile başlayan oyunculuk kariyeri sonrasında sinema filmleri ile devam etmiştir. Almanya’da Sosyoloji üzerine ihtisas yaparken tatil için geldiği İstanbul’da Oya Aydoğan’ın programına konuk olan Evcen’in hayatı burada tanıştığı yapımcı İbrahim Mertoğlu ile değişti. Oynadığı ilk dizinin ardından pek çok proje için teklifler alan Evcen, yarım kalan eğitiminin ardından Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünü bitirmiştir. 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit ile evlenip, 2019 yılında da oğlu Karan’ı dünyaya getirmiştir. Hamileliği nedeniyle uzun süre ekranlarda yer almayan oyuncu, doğum sonrası reklam çalışmalarında yer almaya başlamıştır.

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Başarılı bir lise yaşamının ardından Mamara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünü kazandı.

2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılan Özçivit, "Gelecek Vadeden" yarışmacı olarak seçilmiş ve daha sonra Uğurkan Erez ile çalışmaya başlamıştır. Hemen ardından 2005'te Best Model of Turkey yarışmasına katılan Özçivit, yarışmada birinci olmuştur.

Abbate, Network, Tween gibi markaların ülke içi ve dışındaki defilelerinde görev alan Özçivit, ilk oyunculuk deneyimini 2006'da yaşamış ve "Eksi 18" adlı dizide görev almıştır. 2007'de "Musallat" adlı sinema filminde, 2008'de "Zoraki Koca" adlı dizide ve "İhanet" dizisinde rol alarak oyunculuk serüvenini güçlendirmiştir.

6 sinema filmi ve 9 dizide rol alan Özçivit'in en belirgin hobisi spor yapmaktır.