MAGAZİN

Fahriye Evcen hastaneye kaldırıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.02.2019 17:25 | Son Güncelleme

Burak Özçivit ile evli olan ve bebekleri için gün sayan Fahriye Evcen'den üzen haber! Oyuncu Evcen hastaneye kaldırıldı.

Fahriye Evcen hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Burak Özçivit ile yeni doğacak bebekleri için gün sayan Fahriye Evcen, hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

7 aylık hamile olan Fahriye Evcen dün gece hastaneye yattı.

Güzel oyuncunun tedavisinin halen sürdüğü öğrenildi.

Kötü haberi alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen hayranları sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarla ünlü oyuncuya dualarını iletti.

Fahriye Evcen'in bir hayranı sosyal medya hesabından, "Büyük geçmiş olsun inşallah ciddi bir durum yoktur" mesajını yayınladı. (Haberler)

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