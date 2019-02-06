Fahriye Evcen hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Burak Özçivit ile yeni doğacak bebekleri için gün sayan Fahriye Evcen, hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.

7 aylık hamile olan Fahriye Evcen dün gece hastaneye yattı.

Güzel oyuncunun tedavisinin halen sürdüğü öğrenildi.

Kötü haberi alan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen hayranları sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlarla ünlü oyuncuya dualarını iletti.

Fahriye Evcen'in bir hayranı sosyal medya hesabından, "Büyük geçmiş olsun inşallah ciddi bir durum yoktur" mesajını yayınladı. (Haberler)

