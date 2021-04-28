Fahriye Evcen'in botlarının fiyatı dudak uçuklattı

Çevredekilerin meraklı bakışları arasında caddeleri turlayan ikili, yol boyunca gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Kuruluş Osman” dizisinde rol alan Burak Özçivit, bugün izin günü olduğunu belirterek gezmeye çıktıklarını söyledi.

Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla beğeni toplayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, bunun hatırlatılması üzerine teşekkür etmekle yetindi. Set ve reklam çekimi arasında gidip geldiğini söyleyen Özçivit, fırsat buldukça resim paylaştığını dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde oğlu Karan’ın 2’nci yaşı gününü kutlayan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından oğlunu düşündüğü bir hikaye paylaşmıştı. Güzel oyuncu bunun hatırlatılması üzerine “Sürekli düşünüyorum. Ne yapıyor, evde iyi mi? diye” açıklamasında bulundu.

İkili yaz tatili için henüz plan yapmadıklarını söyledi. Burak Özçivit, “Bizim dizi uzun sürecek. Bittikten sonra karar vereceğiz. Gitmek istediğimiz çok yer var ama bu süreçte ne kadarını gerçekleştirebiliriz bilmiyorum.” derken Fahriye Evcen, “Siz Burak bey olmadan tatile gider misiniz?” sorusuna “Gitmem” yanıtını verdi.