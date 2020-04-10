Fahriye Evcen'in ev karantinası pozuna beğeni yağdı!

Fahriye Evcen, koronavirüs salgını nedeniyle eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile birlikte günlerini evinde geçiriyor. Güzel oyuncu son paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı.

Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sosyal medya hesabından sade bir fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'in ev paylaşımı saatlerce içinde yüz binlerce beğeni ve yorum aldı.

Haftalardır evden dışarıya adımını atmayan Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde de makyajsız haliyle kamera karşısına geçmiş ve el dansı ile yaptığı herkesin dikkatini çekmişti.



