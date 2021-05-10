Fahriye Evcen'in 'Karan'lı paylaşımına beğeni yağdı

2017 yılında oyuncu Burak Özçivit ile dünyaevine giren ve 2019'da oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Pandemi döneminde sıkı bir Instagram kullanıcısı olan Evcen, iki yaşındaki oğlu Karan'ın yeni pozunu yayınladı.

"POZ VERMEYİ ÖĞRENDİK"

Şimdilerde ekranlara dönmek için gün sayan ünlü oyuncu, gönderisine, "Mr. Robocop... Poz vermeyi öğrendik" notunu düştü.

Fahriye Evcen'in 'Karan'lı paylaşımı kısa sürede takipçilerinden 178 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.



