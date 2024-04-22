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Fahriye Evcen'in pozları sosyal medyayı salladı! "Hoş geldin Yaz"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.04.2024 16:09
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Sosyal medya paylaşımları ve başarılı kariyeriyle sık sık gündeme gelen Fahriye Evcen bu kez son pozlarıyla gündeme geldi. Evcen, Instagram hesabından "Yaza merhaba" notuyla pozlarını paylaştı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, rol aldıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışmalarının ardından 2017 yılında nikâh masasına oturmuşlardı.

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan çift geçtiğimiz yıl ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

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Sosyal medyada eşi ve çocuklarıyla zaman zaman paylaşımlar yapan güzel oyuncu Fahriye Evcen bu defa yaz pozlarını paylaştı.

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Instagram hesabından "Hoş geldin Yaz" notuyla pozlarını paylaştı. Ünlü oyuncunun pozları kısa sürede gündem olmayı başardı. Sosyal medyada beğeni yağdı.

Vitrin


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Anahtar Kelimeler:
Fahriye Evcen sosyal medya evcen
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