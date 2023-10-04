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Fahriye Evcen'in sosyal medya kazancı dudak uçuklattı! 15 saniyede bakın ne kadar kazanıyormuş

04.10.2023 12:37 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan Fahriye Evcen, yaz boyunca ailesiyle birlikte tatil yaptı ve sık sık tatilden karelerini sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin sosyal medya kazancı ortaya çıktı. Fahriye Evcen bakın sosyal medya reklamlarından ne kadar kazanıyormuş.

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan Fahriye Evcen yer aldığı projelerle olduğu kadar duru güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İki çocuk annesi olan Evcen fit haliyle de beğeni topluyor.

Fahriye Evcen 3

37 yaşındaki ünlü isim yaz sezonu boyunca ailesiyle birlikte tatil yaptı ve sık sık tatilden karelerini takipçileriyle paylaştı. Her paylaşımı olay olan ünlü isim şimdi de sosyal medya kazancıyla gündem oldu.

Fahriye Evcen 1

Gazeteci Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Fahriye Evcen, sosyal medya üzerinden yaptığı reklam paylaşımlarından 250 bin TL para kazanıyor. 15 saniyelik bir story için aldığı ücret adeta dudak uçuklattı.

Fahriye Evcen 2

Rol adıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışmalarının ardından 2017 yılında nikâh masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit; ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu 18 Ocak'ta yaşamıştı.

Fahriye Evcen ailesi

Mutlu evlilikleriyle örnek gösterilen çiftlerden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor.

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Burak Özçivit Fahriye Evcen Oyuncu anne yaşında

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