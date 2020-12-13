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Fahriye Evcen: Karan'ın peşinden koşturunca kilo verdim

13.12.2020 14:44 | Son Güncelleme:
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Fahriye Evcen: Karan'ın peşinden koşturunca kilo verdim

Geçtiğimiz günlerde doğum sonrası verdiği kilolarla dikkat çeken Fahriye Evcen, konuyla ilgili muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ünlü oyuncu, "Özel bir diyetim yok" dedi.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, Bebek'te objektiflere yansıdı. Hafta sonu kısıtlamasına saatler kala araçlarıyla sahil gezintisine çıkan çiftin keyifleri yerindeydi.

Özçivit, "Tedbirimizi alarak çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte yapacak başka bir şey yok. Ne gerekiyorsa o" dedi. Ekranlara döneceğinin mesajını veren Fahriye Evcen ise , "Görüştüğüm projeler var biraz netlik kazansın sizleri bilgilendireceğim" şeklinde konuştu.

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Gündemin sıcak konusu olan koronavirüs aşısıyla ilgili olarak yöneltilen soruya da cevap veren Evcen, "Aşı bir gelsin de hangisi doğru o zaman karar verilecek. Şimdiden bir şey söylemek olmaz" dedi.

Doğum sonrası verdiği kilolarla ilgili de konuşan Evcen, "Özel bir diyetim yok. Karan'ın peşinden koşturunca böyle oluyor" ifadelerini kullandı. (Habertürk)


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