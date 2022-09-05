Fahriye Evcen tatil pozlarına yenilerini ekleyerek takipçilerini büyüledi!

Geçtiğimiz günlerde tatile çıkan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Instagram pozlarıyla göz kamaştırmaya devam ediyor. Hamlie ve karnı belirginleşen olan Fahriye Evcen, son olarak çıktığı tatilden tekne pozlarına yenilerini ekleyerek takipçilerini mest etti.

BEYAZLAR İÇİNDE POZ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde tatile çıkan Evcen tatilden döner dönmez pozlarını paylaşmaya devam etti.

Evcen, beyaz bikini üstü, beyaz pantolonu ile poz verdi.

Evcen'in çoklu paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Takipçileri Evcen'in pozlarına "Çok güzelsin" şeklinde yorumlarda bulundu.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in Karan adında bir oğulları var ve hamile olduğu biliniyor.

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