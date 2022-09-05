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Fahriye Evcen tatil pozlarına yenilerini ekleyerek takipçilerini büyüledi!

05.09.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında paylaştığı pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak rol aldığı diziden anlaşma gereği ayrılan Evcen, çıktığı tatilden tekne pozlarıyla takipçilerini büyüledi. Hamile olan Evcen'in karnı da dikkatlerden kaçmadı.

Fahriye Evcen tatil pozlarına yenilerini ekleyerek takipçilerini büyüledi!

Geçtiğimiz günlerde tatile çıkan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Instagram pozlarıyla göz kamaştırmaya devam ediyor. Hamlie ve karnı belirginleşen olan Fahriye Evcen, son olarak çıktığı tatilden tekne pozlarına yenilerini ekleyerek takipçilerini mest etti.

BEYAZLAR İÇİNDE POZ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde tatile çıkan Evcen tatilden döner dönmez pozlarını paylaşmaya devam etti.

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Evcen, beyaz bikini üstü, beyaz pantolonu ile poz verdi.

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Evcen'in çoklu paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

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Takipçileri Evcen'in pozlarına "Çok güzelsin" şeklinde yorumlarda bulundu.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in Karan adında bir oğulları var ve hamile olduğu biliniyor.

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