Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in mutluluk pozu sosyal medyayı salladı! Tarih vererek paylaştılar

Yaprak Dökümü, Çalıkuşu gibi pek çok önemli yapımda rol alan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, son dönemde kendini aile hayatına adadı. Ailesiyle geçirdiği anları sosyal medya üzerinden paylaşmaya devam eden Evcen, eşi Burak Özçivit ile mutluluk dolu anlarını paylaştı.

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'TEN MUTLULUK POZU!

2017 yılında dünyaevine giren ünlü çift, oğulları Karan'ı büyütürken kendi hayatlarından kesitler paylaşmayı ihmal etmiyor.

Fahriye Evcen hakkında geçtiğimiz günlerde 2. hamilelik söylentileri çıkmıştı.

Ünlü oyuncu bu kez eşi Burak Özçivit ile çekildiği mutluluk pozlarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

"29.06.2017" TARİHİNİ NOT DÜŞTÜ

Oyuncu, paylaştığı fotoğrafına evlilik tarihleri olan "29.06.2017" tarihini not düştü.

İşte ünlü ismin çok konuşulan bazı fotoğrafları...



