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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan'a ünlülerden yorum yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 10:42 | Son Güncelleme

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan sosyal medyayı salladı. Ünlü çift bebeklerinin yüzünü ilk kez gösterdi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan'a ünlülerden yorum yağdı

Oyuncu Fahriye Evcen, geride bıraktığımız gün Burak Özçivit ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Karan ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmış ve günün konusu olmuştu.

Pek çok ünlü isim, Evcen’in Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı yoruma boğarken, Karan bebek hakkında dikkat çekici yorumlarda bulundu.

Fahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünü gösterdiFahriye Evcen oğlu Karan'ın yüzünü gösterdi

Fahriye Evcen’in oğlu Karan ile çektirdiği ve ‘Karan’ım Uzay gemisi kaptanı’ notuyla paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü. İşte ünlü isimlerden gelen o dikkat çekici yorumlar:

Deniz Seki: Maşallah Allah bağışlasın

Ebru Polat: Anne çok güzel, baba çok yakışıklı… Çocuk mükemmel doğmuş maşallah

Demet Akalın: En karizmatik ünlü bebeği diyebilir miyiz? Yes...

Fulden Uras: Rabbim güzel yazılar yazsın. Anne çok güzel , baba çok yakışıklı Maşallah Karan bebek sana...

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
çokta umrumda
herkesin çocuğu kendine güzel
her haliyle güzel bir kadın ve yavrusu
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