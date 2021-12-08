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  4. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan, 'Kimi en çok seviyorsun?' sorusuna verdiği yanıtla şaşkına çevirdi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğlu Karan, 'Kimi en çok seviyorsun?' sorusuna verdiği yanıtla şaşkına çevirdi

08.12.2021 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki akşam oğulları Karan ile bir mekandan çıkarken görüntülenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karan Özçivit ise basın mensuplarının "En çok anneni mi babanı mı seviyorsun?" sorusuna "Mikrofonu" diyerek cevap vermesi herkesi kahkaha boğdu.

2017 yılında nikah masasına oturan ve evliliklerinden bir çocukları dünyaya gelen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Bir mekanda yemek yedikten sonra çıkışta basın mensuplarıyla sohbet eden çiftin oğulları sempatik halleriyle dikkat çekti.

KARAN'IN CEVABI KAHKAHAYA BOĞDU

Uçankuş'ta yer alan habere göre, Burak Özçivit, gazetecilerin sorularına yanıt vereceği esnada mikrofonlara ilgi gösteren Karan Özçivit, basın mensuplarının "En çok anneni mi babanı mı seviyorsun" sorusuna mikrofon diyerek karşılık verdi. Herkesi kahkahaya boğulduğu anlarda konuşan Özçivit çifti ise "Aferin oğlum, doğru öğretmişiz" ifadelerini kullandı.

"DİZİDEKİ SAHNELERİN KONUŞULMASI BİZİ MUTLU EDİYOR"

Oyuncu Barış Arduç'la başrollerini paylaştığı 'Alparslan Büyük Selçuklu' dizisi hakkında konuşan Evcen, "Bir çok sahnemiz çok konuşuluyor. Tarihimizde olan şeyler... Konuşulması bizi mutlu ediyor. Karan'da sete geliyor. Özlüyorum... O da ilk başta adapte olamadı ama setimizde çok rahat o yüzden uyum sağladık" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
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