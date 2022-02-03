Fahriye Evcen ve Burak Özçivit reklam için öyle bir para istedi ki...

Rol aldıkları Çalıkuşu dizisinin setinde tanışan ve 2017 yılında evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, özel hayatları kadar işleriyle de gündemden düşmüyor. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan çiftin bir reklam anlaşmasından aldıkları fiyatlar ise ağızları açık bıraktı.

Yer aldıkları proje ve dizilerle gündemden düşmeyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti yıllık proje ücreti dudak uçuklattı.

YILLIK ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, markalardan sayısız reklam teklifi alan çift, artık yıllık anlaşmalara imza atma kararı aldı. Günlük ve haftalık projelerde yer almayı kabul etmeyen çift, yıllık teklifler için de kişi başı 10 milyon TL istiyor.

Instagram'da geniş hayran kitlelerine sahip olan Fahriye Evcen'in 12,5 milyon Burak Özçivit'in ise 20 milyon takipçisi bulunuyor.

