Faik Öztürk'le tanışmak isteyen kadının Safiye Soyman'a söyledikleri şoke etti! '' Biraz da biz faydalanalım...''

Uzun yıllardır Seda Sayan'la dost olan Safiye Soyman, yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmyüyor. Sayan'ın izinden giderek yüzüne birçok işlem yaptıran Soyman değişimiyle çok konuşuldu.

Bugün TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Safiye Soyman yıllar önce Faik Öztürk ile yaşadığı bir kıskançlık olayının perde arkasını anlattı. Soyman'ın anlattıkları herkesi şoke etti.

Gittiği mekanın tuvalet kapısının önünde Faik Öztürk’ün arka cebine telefon numarasını sıkıştıran bir kadınla aralarında geçen diyaloğu paylaşan Soyman şunları söyledi:

''Ankara'da bir mekana gitmiştik ailece. Faik Bey'le de 5 yıldır beraberdik. Eğlenirken üç bayan bize sürekli işaret ediyordu. Benim dikkatimi çekmedi de arkadaşımın eşinin dikkatini çekmiş. Faik bir ara lavaboya gitti. Baktım kadın da arkasından gitti, gördüm. Tanınmış olduğu için bakıyorlardır diye düşündüm. Hemen telefon numarasını ve ismini yazmış, Faik'in cebine sıkıştırdı. Benim arkadan geldiğimi hissetmedi. Kadından şüphelenince arkasından gittim çünkü. Hemen enseledim.

''MUVAFFAK OLMUŞ ERKEĞİ HERKES PAYLAŞIR''

Kızın kolundan tuttum, 'Ne oluyor? Çok ayıp oluyor. Bu kadar erkek varken ne oluyor? Derdiniz ne? Biliyorsunuz benimle beraber. Bekar erkekler de var.' dedim. 'Sadece sen mi varsın? Muvaffak olmuş erkeği herkes paylaşır. Tamam, sen beş sene konuşmuşsun. Biraz da biz faydalanalım' dedi. 'Buyur o zaman' dedim.

''FAİK 'GİT BACIM, İŞİNE BAK' DEDİ''

Faik, 'Ne oluyor?' diye sordu. 'Git bacım, işine bak. Çok ayıp' diye tepki gösterdi. Böyleleri var. Gece kulübüne gidiyorsun, evli misin yoksa bekar mısın sorulmuyor.''

