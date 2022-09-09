Hayat eş anlamlısı nedir? Hayat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede kelime başında /h/ sesi olmadığı için hayat kelimesinin Türkçe olmadığını söyleyebiliriz. Hayat kelimesi aslen Arapça kökenlidir. Arapça "ḥyw" kökünden gelmiştir. Canlı olma, yaşam/yaşama anlamına gelen "ḥayāˀa(t)" kelimesinden evrilerek dilimize yerleşmiştir.
Hayat ne demek?
Hayat kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şöyledir:
- Canlı, sağ olma hâli
- Yaşam
- Hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı
- Meslek
- Geçim şartlarının bütünü
- Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma
- Yazgı
- Yaşamayı sağlayan şartların bütünü
- Bir kişinin tarihsel biyografisi, hayat öyküsü
Sözcüğün yer aldığı örnek cümleler ise şu şekildedir:
- Hayatımda böyle bir dolandırıcılık görmedim.
- Hayatta kalmak için verdiği bu mücadele, büyük bir takdiri hak ediyor.
- Hayatına aldığın insanları dikkatli seçmemen sana pahalıya patlayabilir.
Hayat kelimesinin eş anlamlısı sözcük nedir?
Hayat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük yaşamdır. Hayat kelimesinin eş anlamlısı olan diğer kelimeler:
- Can
- Dirim
- Dirlik
- Varlık
- Yaşam
- Yaşantı
- Yazgı
Hayatın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?
- Köpek, hiçbir yaşam belirtisi göstermiyordu, oradaki kadın köpeği kucaklayıp veterinere koştu.
- Mars'ta yaşam olup olmayacağı hâyât büyük bir merak konusu.
- Yaşantısı boyunca pek çok esere imza atan sanatçı, son yolculuğuna uğurlandı.
- Karşı çıkıyordu, "Benim yazgım böyle olmayacak!" diye dört dönüyordu ama nafile.
- Şair tüm soyutlara kelimeleriyle dirim kazandırıyordu.
- Zaten onun için ne mal mülkün ne de dirliğin bir önemi yoktu.
- Onu öyle görünce canımdan can gitmişti.