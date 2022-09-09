Hayat eş anlamlısı nedir? Hayat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede kelime başında /h/ sesi olmadığı için hayat kelimesinin Türkçe olmadığını söyleyebiliriz. Hayat kelimesi aslen Arapça kökenlidir. Arapça "ḥyw" kökünden gelmiştir. Canlı olma, yaşam/yaşama anlamına gelen "ḥayāˀa(t)" kelimesinden evrilerek dilimize yerleşmiştir.

Hayat ne demek?

Hayat kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şöyledir:

Canlı, sağ olma hâli

Yaşam

Hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı

Meslek

Geçim şartlarının bütünü

Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma

Yazgı

Yaşamayı sağlayan şartların bütünü

Bir kişinin tarihsel biyografisi, hayat öyküsü

Sözcüğün yer aldığı örnek cümleler ise şu şekildedir:

Hayatımda böyle bir dolandırıcılık görmedim.

Hayatta kalmak için verdiği bu mücadele, büyük bir takdiri hak ediyor.

Hayatına aldığın insanları dikkatli seçmemen sana pahalıya patlayabilir.

Hayat kelimesinin eş anlamlısı sözcük nedir?

Hayat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük yaşamdır. Hayat kelimesinin eş anlamlısı olan diğer kelimeler:

Can

Dirim

Dirlik

Varlık

Yaşam

Yaşantı

Yazgı

Hayatın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Köpek, hiçbir yaşam belirtisi göstermiyordu, oradaki kadın köpeği kucaklayıp veterinere koştu.

Mars'ta yaşam olup olmayacağı hâyât büyük bir merak konusu.

Yaşantısı boyunca pek çok esere imza atan sanatçı, son yolculuğuna uğurlandı.

Karşı çıkıyordu, "Benim yazgım böyle olmayacak!" diye dört dönüyordu ama nafile.

Şair tüm soyutlara kelimeleriyle dirim kazandırıyordu.

Zaten onun için ne mal mülkün ne de dirliğin bir önemi yoktu.

Onu öyle görünce canımdan can gitmişti.



