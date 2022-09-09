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Hayat eş anlamlısı nedir? Hayat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

09.09.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelimelerin Türkçe olup olmadığını anlamanın bazı yolları vardır. Örneğin Türkçe kelimelerde, kelime başında /h/ sesi yoktur. Yansıma yoluyla oluşmuş kelimeler dışında Türkçe kelimelerde /h/ sesi bulunmaz. /h/ sesinin dilimize girmesi, başka dillerle etkileşimimiz yoluyla olmuştur. Hayat kelimesi de buna örnektir. Peki, hayat kelimesinin eş anlamı nedir?

Hayat eş anlamlısı nedir? Hayat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede kelime başında /h/ sesi olmadığı için hayat kelimesinin Türkçe olmadığını söyleyebiliriz. Hayat kelimesi aslen Arapça kökenlidir. Arapça "ḥyw" kökünden gelmiştir. Canlı olma, yaşam/yaşama anlamına gelen "ḥayāˀa(t)" kelimesinden evrilerek dilimize yerleşmiştir.

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Hayat ne demek?

Hayat kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şöyledir:

  • Canlı, sağ olma hâli
  • Yaşam
  • Hayat biçimi, içinde yaşanılan şartların bütünü, yaşantı
  • Meslek
  • Geçim şartlarının bütünü
  • Canlılığı gösteren hareket, kaynaşma
  • Yazgı
  • Yaşamayı sağlayan şartların bütünü
  • Bir kişinin tarihsel biyografisi, hayat öyküsü

Sözcüğün yer aldığı örnek cümleler ise şu şekildedir:

  • Hayatımda böyle bir dolandırıcılık görmedim.
  • Hayatta kalmak için verdiği bu mücadele, büyük bir takdiri hak ediyor.
  • Hayatına aldığın insanları dikkatli seçmemen sana pahalıya patlayabilir.
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Hayat kelimesinin eş anlamlısı sözcük nedir?

Hayat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük yaşamdır. Hayat kelimesinin eş anlamlısı olan diğer kelimeler:

  • Can
  • Dirim
  • Dirlik
  • Varlık
  • Yaşam
  • Yaşantı
  • Yazgı

Hayatın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

  • Köpek, hiçbir yaşam belirtisi göstermiyordu, oradaki kadın köpeği kucaklayıp veterinere koştu.
  • Mars'ta yaşam olup olmayacağı hâyât büyük bir merak konusu.
  • Yaşantısı boyunca pek çok esere imza atan sanatçı, son yolculuğuna uğurlandı.
  • Karşı çıkıyordu, "Benim yazgım böyle olmayacak!" diye dört dönüyordu ama nafile.
  • Şair tüm soyutlara kelimeleriyle dirim kazandırıyordu.
  • Zaten onun için ne mal mülkün ne de dirliğin bir önemi yoktu.
  • Onu öyle görünce canımdan can gitmişti.
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