Fakir eş anlamlısı nedir? Fakir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe farklı dillerle iletişimi çok fazla olan bir dildir. Fakir kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Fakir sözcüğü Arapça "fakr" kökünden gelmekte olup "omurgası kırık kimse" anlamına gelmektedir. Dilimizde ise anlamı değişmiştir. "Maddi olanakları yetersiz olan, maddi açıdan kendi kendine yetemeyen kişi" anlamına gelmektedir. Fakir kelimesi Türk Dil Kurumuna göre şu anlamları taşır:
Fakir kelimesinin eş anlamlısı olan birden fazla sözcük vardır. Ancak fakir kelimesinin birden fazla olduğu için bu kelimeleri seçerken dikkatli olmamız gerekir. Mutlaka cümlenin anlamına ve bağlamına bakılmalıdır. Fakir kelimesinin eş anlamlıları:
Fakirin eş anlamlıları ile örnek cümleler kurabiliriz. Bunlar şöyledir: