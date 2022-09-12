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Fakir eş anlamlısı nedir? Fakir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fakir kelimesi dilimize farklı bir dilden geçmiştir. Arapçadan dilimize geçen fakir kelimesi, yoksul anlamında kullanılmaktadır. Arapçada "oyuk, çukur, beli bükük" anlamlarına gelir. Dilimizde fakir kelimesinin anlamı daha farklıdır. Fakir kelimesi dilimizde maddi olarak yetersiz olan kişi anlamına gelmektedir. Peki, fakir kelimesinin eş anlamı nedir?

Fakir eş anlamlısı nedir? Fakir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe farklı dillerle iletişimi çok fazla olan bir dildir. Fakir kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Fakir sözcüğü Arapça "fakr" kökünden gelmekte olup "omurgası kırık kimse" anlamına gelmektedir. Dilimizde ise anlamı değişmiştir. "Maddi olanakları yetersiz olan, maddi açıdan kendi kendine yetemeyen kişi" anlamına gelmektedir. Fakir kelimesi Türk Dil Kurumuna göre şu anlamları taşır:

  • Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara
  • Olması gerekenden az
  • Hindistan'da yokluğa, eziyete kendini alıştırmış derviş.
  • Zavallı, kimsesiz
  • Kişinin alçak gönüllülük göstermek için kendisine verdiği san
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Fakir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Fakir kelimesinin eş anlamlısı olan birden fazla sözcük vardır. Ancak fakir kelimesinin birden fazla olduğu için bu kelimeleri seçerken dikkatli olmamız gerekir. Mutlaka cümlenin anlamına ve bağlamına bakılmalıdır. Fakir kelimesinin eş anlamlıları:

  • Yoksul
  • Fukara
  • Geda
  • Yok yoksul
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Fakirin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fakirin eş anlamlıları ile örnek cümleler kurabiliriz. Bunlar şöyledir:

  • Yoksul kişilere maddi açıdan destek olmak beni çok mutlu eder.
  • Kazandığı paradan düzenli olarak fukara kişilere yardım ederdi.
  • En yok yoksul köylerde evler taştan ve kerpiçtendir.
  • Seni geda içinde görmek istemiyorum.
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