Fakir eş anlamlısı nedir? Fakir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe farklı dillerle iletişimi çok fazla olan bir dildir. Fakir kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Fakir sözcüğü Arapça "fakr" kökünden gelmekte olup "omurgası kırık kimse" anlamına gelmektedir. Dilimizde ise anlamı değişmiştir. "Maddi olanakları yetersiz olan, maddi açıdan kendi kendine yetemeyen kişi" anlamına gelmektedir. Fakir kelimesi Türk Dil Kurumuna göre şu anlamları taşır:

Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara

Olması gerekenden az

Hindistan'da yokluğa, eziyete kendini alıştırmış derviş.

Zavallı, kimsesiz

Kişinin alçak gönüllülük göstermek için kendisine verdiği san

Fakir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Fakir kelimesinin eş anlamlısı olan birden fazla sözcük vardır. Ancak fakir kelimesinin birden fazla olduğu için bu kelimeleri seçerken dikkatli olmamız gerekir. Mutlaka cümlenin anlamına ve bağlamına bakılmalıdır. Fakir kelimesinin eş anlamlıları:

Yoksul

Fukara

Geda

Yok yoksul

Fakirin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Fakirin eş anlamlıları ile örnek cümleler kurabiliriz. Bunlar şöyledir:

Yoksul kişilere maddi açıdan destek olmak beni çok mutlu eder.

Kazandığı paradan düzenli olarak fukara kişilere yardım ederdi.

En yok yoksul köylerde evler taştan ve kerpiçtendir.

Seni geda içinde görmek istemiyorum.



