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Hücum eş anlamlısı nedir? Hücum kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.09.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde kelimelerin bazıları farklı dillerden geçmiştir. Sözcüklerin kullanım şekli ve anlamları zamanla değişime uğramıştır. Türkçeleşen bu yabancı kelimelerin eş anlamları da türemiştir. Hücum kelimesi de dilimize başka dilden geçmiştir. Peki, hücum kelimesinin eş anlamı nedir?

Hücum eş anlamlısı nedir? Hücum kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hücum sözcüğü dilimize Arapçadan "hücūm" olarak geçmiştir. Zamanla Türkçeleşerek "hücum" hâlini almıştır. Hücum kelimesinin anlamlarını şöyle sıralayabiliriz: "Bir yere ya da bir şeye yapılan saldırı, bir ortama toplanma, ileri anlamına gelen bir nida, eleştiri ve futbolda yapılan atak" anlamlarında kullanılır. Böyle birden fazla anlamda kullanılan yaygın bir kelimenin eş anlamlıları da bulunmaktadır.

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Hücum kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Hücum kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Atak
  • Atılım
  • Saldırı
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Hücumun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Hücum sözcüğü Türkçede birden fazla anlamda kullanılır. Bu nedenle kelimeleri seçerken cümlenin bağlamına bakmak gerekir.

  • Küçük çocuk sokakta yürürken köpeğin saldırısına uğradığı için artık köpeklerden korkuyordu.
  • Oyunda yaptığı atılımlar çok fazla konuşulmuştu.
  • Karşı takım birden büyük bir atağa geçti neye uğradığımızı şaşırdık.
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