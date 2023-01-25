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Evcil zıt anlamlısı nedir? Evcil kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

20.01.2023 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede bir kelimenin birden fazla anlamı, tanımı, eş anlamı ve zıt anlamlı karşılıkları olabilir. Bu durumun, Türkçenin be kadar zengin bir kelime haznesine sahip olduğunun göstergesidir. Kendi içerisinde türettiği kelimelerin yanı sıra başka dillerden de kelimeler alıntılamıştır. Türkçe kelimelerden birisi olan evcil kelimesi de farklı türlerde farklı anlamlara gelebilen, eş anlamlı ve zıt anlamlı karşılıkları bulunabilen bir kelimedir. Peki, hayvanlar için kullanılan evcilin zıddı nedir?

Evcil zıt anlamlısı nedir? Evcil kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Birçok kelime dilimize farklı dillerden gelip aldığı ekler ya da söyleniş biçimleri ile değişikliğe uğrayarak gelmiş ve yerleşmiştir. Bu nedenle Türkçe en çok kelime çeşitliliğine sahip diller arasında yer alır. Evcil kelimesi de Türkçe bir kelime olmakla birlikte sıfat görevinde kullanılan ve birden fazla tanıma sahip olan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre evcil kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanılabilen hayvan
  • Yerli
Eski zıt anlamlısı nedir? Eski zıt anlamlısı nedir?

Evcil kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Sıfat türünde olan evcil kelimesinin zıt anlamı olan kelime de yine sıfat görevinde kullanılan kelimedir. Evcil kelimesinin zıt anlamı olan kelime yine evcil kelimesi gibi hayvanlar için kullanılan bir kelimedir. Bu bağlamda evcil kelimesinin karşıt anlamı eve ve insana alışmamış olan anlamında kullanılmalıdır. Evcil zıt anlamlısı olan kelime:

  • Yabani

Yabani kelimesi anlam olarak "doğada yaşayan, evcil olmayan hayvan" anlamına gelir ve bu anlam doğrultusunda evcil zıt anlamlısı olarak kullanılır. Evcilin "yerli" anlamı için bir zıt anlamlısı olmamakla birlikte sadece hayvanlar için kullanılan evcilin zıt anlamlısı vardır.

Erken zıt anlamlısı nedir? Erken zıt anlamlısı nedir?

Evcilin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Her kelimenin anlamını pekiştirmek için farklı yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemlerin en sık kullanılanı ve en geçerli kabul edileni o kelimeyi bir cümle içinde kullanmaktır. Evcil kelimesinin zıt anlamı olan kelimenin kullanıldığı bazı örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Tüm insanlara karşı o kadar yabani davranıyor ki kimse onu sahiplenmek istemiyor.
  • Bu ormanda çok fazla vahşi hayvan var dikkatli olmalısın.
  • Köpekler çok eski dönemlerde insan bakımı ile yetişmemiş ve kendi kendine büyüyen yabani hayvandı.
  • Akbabalar beslenmek için başka canlıları parçalayarak yiyen yabani kuş türleri arasında yer alır.
En zıt anlamlısı nedir? En zıt anlamlısı nedir?

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