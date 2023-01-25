Evcil zıt anlamlısı nedir? Evcil kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Birçok kelime dilimize farklı dillerden gelip aldığı ekler ya da söyleniş biçimleri ile değişikliğe uğrayarak gelmiş ve yerleşmiştir. Bu nedenle Türkçe en çok kelime çeşitliliğine sahip diller arasında yer alır. Evcil kelimesi de Türkçe bir kelime olmakla birlikte sıfat görevinde kullanılan ve birden fazla tanıma sahip olan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre evcil kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanılabilen hayvan

Yerli

Evcil kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Sıfat türünde olan evcil kelimesinin zıt anlamı olan kelime de yine sıfat görevinde kullanılan kelimedir. Evcil kelimesinin zıt anlamı olan kelime yine evcil kelimesi gibi hayvanlar için kullanılan bir kelimedir. Bu bağlamda evcil kelimesinin karşıt anlamı eve ve insana alışmamış olan anlamında kullanılmalıdır. Evcil zıt anlamlısı olan kelime:

Yabani

Yabani kelimesi anlam olarak "doğada yaşayan, evcil olmayan hayvan" anlamına gelir ve bu anlam doğrultusunda evcil zıt anlamlısı olarak kullanılır. Evcilin "yerli" anlamı için bir zıt anlamlısı olmamakla birlikte sadece hayvanlar için kullanılan evcilin zıt anlamlısı vardır.

Evcilin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Her kelimenin anlamını pekiştirmek için farklı yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemlerin en sık kullanılanı ve en geçerli kabul edileni o kelimeyi bir cümle içinde kullanmaktır. Evcil kelimesinin zıt anlamı olan kelimenin kullanıldığı bazı örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: