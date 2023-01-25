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Erken zıt anlamlısı nedir? Erken kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

20.01.2023 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en zengin kelime dağarcığına sahip dillerinden biri de Türkçedir. Farklı dillerden bazı kelimeleri kabul etmiş olması ve kendi içerisinde farklı kelimeler türetmesi sayesinde kelime haznesi oldukça zengindir. Türkçede birçok kelimenin birden fazla anlamı ve tanımı bulunur. Erken kelimesi de birden fazla anlamı olan zarf türünde bir kelimedir. Peki, erken kelimesinin karşıtı olan kelime nedir?

Erken zıt anlamlısı nedir? Erken kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede birçok kelime birden fazla karşılığa sahip olabilir. Erken kelimesi de birden fazla tanıma sahip olan ve zarf görevinde kullanılan bir kelimedir. Bu tanımlara göre erken kelimesi vaktinden ya da alışılan bir zamandan daha önceki durumlar için kullanılır. Ayrıca sabahın ilk saatleri de erken kelimesi ile ifade edilir. Birçok atasözünde, deyimde, birleşik fiilde de erken kelimesi yer alır. Farklı kelimeler ile bir araya gelen erken kelimesi yeni anlamda ve birleşik türde yeni kelimeler üretebilir. “Erken bunama", “erken teşhis”, "erken bahar” gibi birleşik kelimeler bu duruma örnek gösterilebilir.

En zıt anlamlısı nedir? En zıt anlamlısı nedir?

Erken kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Erken zıt anlamlısı olan tek bir kelime bulunmaktadır. Erkenin zıt anlamlısı olan kelime erkenin "vaktinden önce, alışılan zamandan önce" anlamı içindir. Erken kelimesinin zıt anlamı olan kelime:

  • Geç

Geç kelimesi belirlenmiş ya da beklenen bir zaman diliminden çok sonra gerçekleşen durumlar için kullanılır. Bu anlam doğrultusunda erkenin zıt anlamlısı olarak yine zarf görevinde kullanılabilen bir kelimedir.

Öznel zıt anlamlısı nedir? Öznel zıt anlamlısı nedir?

Erkenin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Sözcüklerin hangi anlamı ile kullanıldığını pekiştirmek için kullanılan en iyi yöntemlerden biri de o kelimeyi bir cümle içinde kullanmaktır. Erken kelimesinin zıt anlamı ile kurulan cümlelere örnek vermek gerekirse:

  • Gece geç saatlere kadar oturduğu için sabahları erken kalkamıyor ve işe geç kalıyor.
  • Geç olsun güç olmadan bu işi halledelim.
  • Er ya da geç evine dönecektir merak etme.
  • Her gün okula geç kalıyorsun.
  • Eğer hemen çıkarsak geç kalmayız.
  • Bunu sana söylemek için çok geç kaldığımı biliyorum ama yine de söyleyeceğim.
  • Akşam yemeğine o kadar geç kaldın ki tüm yemekler soğudu.
Doğru zıt anlamlısı nedir? Doğru zıt anlamlısı nedir?

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