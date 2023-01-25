Erken zıt anlamlısı nedir? Erken kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede birçok kelime birden fazla karşılığa sahip olabilir. Erken kelimesi de birden fazla tanıma sahip olan ve zarf görevinde kullanılan bir kelimedir. Bu tanımlara göre erken kelimesi vaktinden ya da alışılan bir zamandan daha önceki durumlar için kullanılır. Ayrıca sabahın ilk saatleri de erken kelimesi ile ifade edilir. Birçok atasözünde, deyimde, birleşik fiilde de erken kelimesi yer alır. Farklı kelimeler ile bir araya gelen erken kelimesi yeni anlamda ve birleşik türde yeni kelimeler üretebilir. “Erken bunama", “erken teşhis”, "erken bahar” gibi birleşik kelimeler bu duruma örnek gösterilebilir.

Erken kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Erken zıt anlamlısı olan tek bir kelime bulunmaktadır. Erkenin zıt anlamlısı olan kelime erkenin "vaktinden önce, alışılan zamandan önce" anlamı içindir. Erken kelimesinin zıt anlamı olan kelime:

Geç

Geç kelimesi belirlenmiş ya da beklenen bir zaman diliminden çok sonra gerçekleşen durumlar için kullanılır. Bu anlam doğrultusunda erkenin zıt anlamlısı olarak yine zarf görevinde kullanılabilen bir kelimedir.

Erkenin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Sözcüklerin hangi anlamı ile kullanıldığını pekiştirmek için kullanılan en iyi yöntemlerden biri de o kelimeyi bir cümle içinde kullanmaktır. Erken kelimesinin zıt anlamı ile kurulan cümlelere örnek vermek gerekirse: