Falafel tarifi: Lübnan mutfağının orijinal lezzeti

Falafel köfte olarak da bilinen Lübnan mutfağının en popüler yiyeceklerinden biri olan falafel, vejetaryanların ve veganların vazgeçilmezlerinden biridir. Taze yeşilliklerin, baharat ve nohutla buluştuğu bu Ortadoğu lezzeti nasıl yapılır gelin hep birlikte öğrenelim. Hazırsanız, tam bir protein deposu olan kolay falafel tarifine başlayalım.

FALAFEL TARİFİ MALZEMELERİ

Nohut köftesi, Lübnan köftesi gibi isimlerle de bilinen falafelin ana malzemesi nohuttur.

2 su bardağı, bir gece önceden ıslatılmış nohut

1 adet orta boy soğan

2 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı kişniş

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

Sıvıyağ

FALAFEL NASIL YAPILIR?

Saplarından ayırdığınız maydanozları ince ince kıyın.

Soğan ve sarımsağı bir kabın içine doğrayın.

Geceden ıslattığınız, temiz su çıkana kadar yıkayıp süzdüğünüz nohutları un hariç diğer tüm malzemeyle birlikte mutfak robotunun içine koyun.

Pürüzlü bir kıvama gelene kadar mutfak robotundan geçirin.

Falafel harcını geniş bir kaba alın.

Harcın içine unu ekleyerek yoğurun.

Derin bir kızartma tenceresine bol miktarda sıvıyağ koyarak, iyice kızmaya bırakın.

Yağı kızdırmaya bıraktıktan sonra, falafel harcından ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın.

Yuvarladığınız parçaları kızartın.

Afiyet olsun.

FALAFELİN PÜF NOKTALARI

Hazırladığınız falafel harcını 1 saat kadar buzdolabında beklettikten sonra kızartırsanız çok daha lezzetli olur.

Dışı kıtır, içi yumuşak nefis falafel köftesi elde etmek istiyorsanız derin bir kızartma tenceresi veya fritözde iyice kızmış yağda kızartın.

FALAFEL ÇEŞİTLERİ

Orijinal falafel tarifinin yanısıra, fırında falafel, mercimekli falafel gibi tarifleri de deneyebilirsiniz.

FALAFEL SUNUMLARI

Hazırladığınız falafel köftelerini pita ekmeği ile birlite servis edebilirsiniz.

Ortadoğu’nun sevilen lezzetini bölgenin sevilen diğer bir yemeği humusla birlikte servis edebilirsiniz.

Ünlü aşçı Arda Türkmen falafel servisini tahinli sos ve dipsosla birlikte yapılmasını tavsiye ediyor.

Sokak lezzetlerinden biri olan falafeli yanında süzme yoğurtla birlikte dürüm olarak sunabilirsiniz.

FALAFEL KAÇ KALORİ?

Orta boy bir porsiyon falafel 295 kaloridir.



