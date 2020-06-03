Falafel tarifi: Lübnan mutfağının orijinal lezzeti

Falafel köfte olarak da bilinen Lübnan mutfağının en popüler yiyeceklerinden biri olan falafel, vejetaryanların ve veganların vazgeçilmezlerinden biridir. Taze yeşilliklerin, baharat ve nohutla buluştuğu bu Ortadoğu lezzeti nasıl yapılır gelin hep birlikte öğrenelim. Hazırsanız, tam bir protein deposu olan kolay falafel tarifine başlayalım.
Nohut köftesi, Lübnan köftesi gibi isimlerle de bilinen falafelin ana malzemesi nohuttur.
Afiyet olsun.
Hazırladığınız falafel harcını 1 saat kadar buzdolabında beklettikten sonra kızartırsanız çok daha lezzetli olur.
Dışı kıtır, içi yumuşak nefis falafel köftesi elde etmek istiyorsanız derin bir kızartma tenceresi veya fritözde iyice kızmış yağda kızartın.
Orijinal falafel tarifinin yanısıra, fırında falafel, mercimekli falafel gibi tarifleri de deneyebilirsiniz.
Hazırladığınız falafel köftelerini pita ekmeği ile birlite servis edebilirsiniz.
Ortadoğu’nun sevilen lezzetini bölgenin sevilen diğer bir yemeği humusla birlikte servis edebilirsiniz.
Ünlü aşçı Arda Türkmen falafel servisini tahinli sos ve dipsosla birlikte yapılmasını tavsiye ediyor.
Sokak lezzetlerinden biri olan falafeli yanında süzme yoğurtla birlikte dürüm olarak sunabilirsiniz.
Orta boy bir porsiyon falafel 295 kaloridir.
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