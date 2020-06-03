YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Falafel tarifi: Lübnan mutfağının orijinal lezzeti

Falafel tarifi: Lübnan mutfağının orijinal lezzeti

basak.deniz basak.deniz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Orijinal bir lezzet arıyorsanız, falafel tarifini mutlaka denemelisiniz. Kısa sürede mükemmel bir lezzeti sofranıza eklemek istiyorsanız hemen başlayalım.

Falafel tarifi: Lübnan mutfağının orijinal lezzeti

Falafel köfte olarak da bilinen Lübnan mutfağının en popüler yiyeceklerinden biri olan falafel, vejetaryanların ve veganların vazgeçilmezlerinden biridir. Taze yeşilliklerin, baharat ve nohutla buluştuğu bu Ortadoğu lezzeti nasıl yapılır gelin hep birlikte öğrenelim. Hazırsanız, tam bir protein deposu olan kolay falafel tarifine başlayalım.

FALAFEL TARİFİ MALZEMELERİ

Nohut köftesi, Lübnan köftesi gibi isimlerle de bilinen falafelin ana malzemesi nohuttur.

  • 2 su bardağı, bir gece önceden ıslatılmış nohut
  • 1 adet orta boy soğan
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım demet maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı kişniş
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 2 yemek kaşığı un
  • Tuz
  • Karabiber
  • Sıvıyağ

FALAFEL NASIL YAPILIR?

  • Saplarından ayırdığınız maydanozları ince ince kıyın.
  • Soğan ve sarımsağı bir kabın içine doğrayın.
  • Geceden ıslattığınız, temiz su çıkana kadar yıkayıp süzdüğünüz nohutları un hariç diğer tüm malzemeyle birlikte mutfak robotunun içine koyun.
  • Pürüzlü bir kıvama gelene kadar mutfak robotundan geçirin.
  • Falafel harcını geniş bir kaba alın.
  • Harcın içine unu ekleyerek yoğurun.
  • Derin bir kızartma tenceresine bol miktarda sıvıyağ koyarak, iyice kızmaya bırakın.
  • Yağı kızdırmaya bıraktıktan sonra, falafel harcından ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın.
  • Yuvarladığınız parçaları kızartın.

Afiyet olsun.

FALAFELİN PÜF NOKTALARI

Hazırladığınız falafel harcını 1 saat kadar buzdolabında beklettikten sonra kızartırsanız çok daha lezzetli olur.

Dışı kıtır, içi yumuşak nefis falafel köftesi elde etmek istiyorsanız derin bir kızartma tenceresi veya fritözde iyice kızmış yağda kızartın.

FALAFEL ÇEŞİTLERİ

Orijinal falafel tarifinin yanısıra, fırında falafel, mercimekli falafel gibi tarifleri de deneyebilirsiniz.

FALAFEL SUNUMLARI

Hazırladığınız falafel köftelerini pita ekmeği ile birlite servis edebilirsiniz.

Ortadoğu’nun sevilen lezzetini bölgenin sevilen diğer bir yemeği humusla birlikte servis edebilirsiniz.

Ünlü aşçı Arda Türkmen falafel servisini tahinli sos ve dipsosla birlikte yapılmasını tavsiye ediyor.

Sokak lezzetlerinden biri olan falafeli yanında süzme yoğurtla birlikte dürüm olarak sunabilirsiniz.

FALAFEL KAÇ KALORİ?

Orta boy bir porsiyon falafel 295 kaloridir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti Uygulama hızla yayılıyor! Taksiciler isyan etti
Tel tel ayrılan yumuşacık katmer tarifi! Herkes tarifini isteyecek...Tel tel ayrılan yumuşacık katmer tarifi! Herkes tarifini isteyecek...
Lazanya tarifi nasıl yapılır? Zahmetli ama tadına doyamayacaksınızLazanya tarifi nasıl yapılır? Zahmetli ama tadına doyamayacaksınız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barbie'ye benzemek istemişti! Son hali inanılmaz

Barbie'ye benzemek istemişti! Son hali inanılmaz

Meğer fast food zincirlerindeki çıtır çıtır patatesin sırrı buymuş!

Meğer fast food zincirlerindeki çıtır çıtır patatesin sırrı buymuş!

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Survivor'da sürpriz veda! Elenen isim belli oldu

Hem kabarıyor, hem bayatlamıyor! Ustasından poğaça tarifi...

Hem kabarıyor, hem bayatlamıyor! Ustasından poğaça tarifi...

20 dakikada hazırlanıyor! Su böreği tadında...

20 dakikada hazırlanıyor! Su böreği tadında...

Tel tel ayrılan yumuşacık katmer tarifi! Herkes tarifini isteyecek...

Tel tel ayrılan yumuşacık katmer tarifi! Herkes tarifini isteyecek...

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Davet Sofralarına Yakışır: Tahinli Tarator Tarifi

Davet Sofralarına Yakışır: Tahinli Tarator Tarifi

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meğer fast food zincirlerindeki çıtır çıtır patatesin sırrı buymuş! İşte o tarif...

Meğer fast food zincirlerindeki çıtır çıtır patatesin sırrı buymuş!

Tel tel ayrılan yumuşacık katmer tarifi! Herkes tarifini isteyecek...

Tel tel ayrılan yumuşacık katmer tarifi! Herkes tarifini isteyecek...

Gerçek bir İtalyan gibi tam kıvamında tiramisu yapmak için 2 mükemmel tarif...

tam kıvamında tiramisu yapmak için 2 mükemmel tarif...

Evde yapabileceğiniz pratik beyti tarifi! Kebapçılara taş çıkarın...

Evde yapabileceğiniz pratik beyti tarifi! Kebapçılara taş çıkarın...

Hem kabarıyor, hem bayatlamıyor! Ustasından poğaça tarifi...

Hem kabarıyor, hem bayatlamıyor! Ustasından poğaça tarifi...

Enginar yemeği tarifi: Sağlık ve lezzet aynı tabakta

Sağlık ve lezzet aynı tabakta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.