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Falcao, Galatasaray forması ile ilk pozunu verdi

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 01.09.2019 17:11 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Monaco'dan transferi Radamel Falcao, Sarı-Kırmızılı formayla ilk pozunu uçakta verdi. Falcao'yu taşıyan uçağın 19.30'da İstanbul'a inmesi bekleniyor.

Falcao, Galatasaray forması ile ilk pozunu verdi

Galatasaray taraftarının kendisini karşılamak için sabah saatlerinden itibaren havaalanına akın ettiği Radamel Falcao, Sarı-Kırmızılı formayla ilk pozunu uçakta verdi.

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Daha önce saat 16.00'da İstanbul'da olacağı açıklanan Radamel Falcao'yu taşıyan özel uçağın saat 19.30'da İstanbul'a inmesi bekleniyor.

ALBAYRAK: GELİYORUZ
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da Kolombiyalı golcü futbolcu Radamel Falcao ve ailesi ile çekindiği fotoğrafı "Geliyoruz" mesajı ile Twitter hesabından paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Radamel Falcao galatasaray Abdurrahim Albayrak

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