Falcao, Galatasaray forması ile ilk pozunu verdi

Galatasaray taraftarının kendisini karşılamak için sabah saatlerinden itibaren havaalanına akın ettiği Radamel Falcao, Sarı-Kırmızılı formayla ilk pozunu uçakta verdi.

Daha önce saat 16.00'da İstanbul'da olacağı açıklanan Radamel Falcao'yu taşıyan özel uçağın saat 19.30'da İstanbul'a inmesi bekleniyor.

ALBAYRAK: GELİYORUZ

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da Kolombiyalı golcü futbolcu Radamel Falcao ve ailesi ile çekindiği fotoğrafı "Geliyoruz" mesajı ile Twitter hesabından paylaştı.





