SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Falcao günü tedaviyle geçirdi

Falcao günü tedaviyle geçirdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.11.2020 16:10 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Kayserispor maçının hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda milli takımlarından dönen Kerem Aktürkoğlu ve Sofiane Feghouli, antrenmanda takımla beraber çalışırken, milli takımlarından sakat dönen Peter Etebo ve Christian Luyindama’nın yanı sıra Radamel Falcao günü tedaviyle geçirdi.

Falcao günü tedaviyle geçirdi

Süper Lig’in 9. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman teknik çalışmalar ve pas oyunlarıyla devam etti. Ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışmalar gerçekleştirilen antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray ve Kenan Karaman iddiasına yanıtGalatasaray ve Kenan Karaman iddiasına yanıt

MİLLİ TAKIMDAN SAKAT DÖNEN OYUNCULAR GÜNÜ TEDAVİYLE GEÇİRDİ

Sarı-kırmızılılarda milli takımlarından dönen Kerem Aktürkoğlu ve Sofiane Feghouli, antrenmanda takımla beraber çalışırken, Milli takımlarından sakat dönen Peter Etebo ve Christian Luyindama’nın yanı sıra Radamel Falcao günü tedaviyle geçirdi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yapılan Covid-19 testleri pozitif sonuç çıkan 5 oyuncunun da izolasyon, tedavi ve takip programları; Sağlık Bakanlığı, UEFA, ilgili futbol federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun protokolleri doğrultusunda devam ediyor. Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın saat 11:30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
İşte Arda Turan'ın son durumuİşte Arda Turan'ın son durumu
İşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’iİşte Sergen Yalçın’ın muhtemel 11’i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kritik faiz kararı açıklandı
Kritik faiz kararı açıklandı
Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak
Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak
Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti
Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti
Cimbom ve Kenan Karaman iddiasına yanıt
Cimbom ve Kenan Karaman iddiasına yanıt
F.Bahçe o ismi resmen açıkladı
F.Bahçe o ismi resmen açıkladı
İşte Arda Turan'ın son durumu
İşte Arda Turan'ın son durumu
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
Gomis'ten Galatasaraylıları kızdıracak sözler
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Şampiyonluk kutlamasında şampanya yerine bakın ne verilmiş...
Şampiyonluk kutlamasında şampanya yerine bakın ne verilmiş...
Rusya'yı devirdik! Helal olsun çocuklar...
Rusya'yı devirdik! Helal olsun çocuklar...
Fenerbahçeli oyuncu ameliyata alınıyor!
Fenerbahçeli oyuncu ameliyata alınıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adnan Öztürk'ten tek aday önerisi
G.Saray'da sürpriz öneri!
Falcao günü tedaviyle geçirdi
Falcao günü tedaviyle geçirdi
Galatasaray ve Kenan Karaman iddiasına yanıt
Cimbom ve Kenan Karaman iddiasına yanıt
Ayhan Akman: Arda Turan'ın ateşi 39'lara kadar çıkıyormuş
İşte Arda Turan'ın son durumu
UEFA'dan Galatasaray'a 1 milyon euro kesinti cezası
Galatasaray'a UEFA'dan ceza geldi!
Mert Nobre yıllar sonra itiraf etti: Galatasatay'dan teklif geldi
''Galatasaray'dan teklif geldi''
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.