Falcao'nun eşinden Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

Galatasaray taraftarları sosyal medyada 'Falcao nöbeti' tutuyor. Hal böyle olunca hem Falcao'nun hem de eşi Lorelei Taron'un paylaşımları dikkatle inceleniyor.

MIAMI'DEN NUSR-ET PAYLAŞIMI

Falcao'nun eşi Taron önceki gün Türk şef Nusret Gökçe'nin Miami şubesinden paylaşım yaptı. Falcao'nun eşinin bu paylaşımları 'Türk yemeklerini deniyor' olarak yorumlandı.

'YENGE, COME TO GALATASARAY'

Arjantinli şarkıcı olan Lorelei Taron'un Instagram hesabında yer fotoğraflarının altına 'Yenge Come to Galatasaray' ifadelerini kullanan binlerce mesajları attı.





