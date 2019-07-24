Mynet Trend

Falcao'nun eşinden Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 24.07.2019 14:27 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun yıldızı Radamel Falcao, Galatasaray'ın markajında.

Falcao'nun eşinden Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

Galatasaray taraftarları sosyal medyada 'Falcao nöbeti' tutuyor. Hal böyle olunca hem Falcao'nun hem de eşi Lorelei Taron'un paylaşımları dikkatle inceleniyor.

MIAMI'DEN NUSR-ET PAYLAŞIMI

Falcao'nun eşi Taron önceki gün Türk şef Nusret Gökçe'nin Miami şubesinden paylaşım yaptı. Falcao'nun eşinin bu paylaşımları 'Türk yemeklerini deniyor' olarak yorumlandı.

1

2

'YENGE, COME TO GALATASARAY'

Arjantinli şarkıcı olan Lorelei Taron'un Instagram hesabında yer fotoğraflarının altına 'Yenge Come to Galatasaray' ifadelerini kullanan binlerce mesajları attı.

51

Dünyanın en kısa IQ testi! Akla gelen ilk yanıtları unutunDünyanın en kısa IQ testi! Akla gelen ilk yanıtları unutun
G.Saraylı isimden Falcao paylaşımı! Taraftardan beğeni yağmuruG.Saraylı isimden Falcao paylaşımı! Taraftardan beğeni yağmuru
Transfer resmen siteden açıklandıTransfer resmen siteden açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Falcao galatasaray Monaco spor toto süper lig Lorelei Taron

En Çok Okunan Trend Haberler

Yıllara meydan okuyor! Beğeni yağdı

Yıllara meydan okuyor! Beğeni yağdı

10 yıl önce ortadan kaybolmuştu! Öyle bir halde bulundu ki...

10 yıl önce ortadan kaybolmuştu! Öyle bir halde bulundu ki...

Tarlasını sürerken buldu! Tam 200 yıllık

Tarlasını sürerken buldu! Tam 200 yıllık

'Kız arkadaşım çok rica etti, ne olursunuz abi!'

'Kız arkadaşım çok rica etti, ne olursunuz abi!'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Abdurrahim Albayrak'ı fena trollediler

Abdurrahim Albayrak'ı fena trollediler

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Yüzme yarışındaki skandal olayda flaş gelişme!

Yüzme yarışındaki skandal olayda flaş gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'ın eski yöneticisi Ural Aküzüm'den Falcao paylaşımı

G.Saraylı isimden Falcao paylaşımı! Taraftardan beğeni yağmuru

Anadolu Efes, Shane Larkin ile 1 yıl daha

Transfer resmen siteden açıklandı

Rus boksör Maxim Dadashev maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti

Ünlü boksör maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti

15 yaşındaki genç yetenek Emirhan Öz'e, Beşiktaş, Sivaspor, Malatyaspor ve Konyaspor talip

Süper Lig devleri onun peşinde

Radamel Falcao, Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı

Radamel Falcao için flaş karar

Galatasaray'ın eski oyuncusu Yiğit Gökoğlan, 2. Lig ekibi Zonguldak Kömürspor'a transfer oldu

G.Saray'ın eski yıldızından şaşırtan transfer

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.