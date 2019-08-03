Falcao, sosyal medyadan Muslera'yı takibe aldı

Galatasaray'ın transfer gündeminin bir numaralı ismi Radamel Falcao'nun her hareketi merakla takip ediliyor. Dünya yıldızı futbolcudan Galatasaraylıları heyecanlandıran bir hareket geldi. Falcao, instagram hesabından sarı-kırmızılıların yıldız kalecisi Fernando Muslera'yı takibe aldı.
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