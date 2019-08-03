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Falcao, sosyal medyadan Muslera'yı takibe aldı

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 03.08.2019 08:51 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği dünya yıldızı futbolcu Radamel Falcao, instagram hesabından sarı-kırmızılıların yıldız kalecisi Fernando Muslera'yı takip etti.

Falcao, sosyal medyadan Muslera'yı takibe aldı

Galatasaray'ın transfer gündeminin bir numaralı ismi Radamel Falcao'nun her hareketi merakla takip ediliyor. Dünya yıldızı futbolcudan Galatasaraylıları heyecanlandıran bir hareket geldi. Falcao, instagram hesabından sarı-kırmızılıların yıldız kalecisi Fernando Muslera'yı takibe aldı.

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Falcao galatasaray spor toto süper lig Muslera

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