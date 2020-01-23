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'Fanatik' izleyicilerle buluştu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 23.01.2020 15:52 | Son Güncelleme

Salih Bademci, Neslihan Arslan ve Nurhan Özenen’in rol aldığı, kimliklerimizi ve çocuklarımızı nasıl şekillendirdiğimizi taraftarlık üzerinden mizahi bir dille sorgulayan “Fanatik” oyunu Kenter Tiyatrosu'nda perdelerini açtı.

'Fanatik' izleyicilerle buluştu

Yazıp yönettiği ilk filmi “Taksim Hold'em” ile büyük beğeni toplayan Michael Önder'in kaleme aldığı ilk oyun olan “Fanatik”in 22 Ocak Çarşamba akşamı gerçekleşen prömiyerine, Nebahat Çehre, Türkü Turan, Tilbe Saran, İbrahim Kendirci, Aybüke Pusat, Haki Biçici, Rojda Demirer, Nilperi Şahinkaya-Emre Yusufi, Tuğçe Altuğ, Özen Yula, Melina Özprodomos, Burak Altındağ, Çiğdem Erken, Anta Toros, Suna Keskin, Yıldız Kültür, Serpil Tamur, Nilüfer Açıkalın- Jehat Hakimoğlu, Çiçek Acar, Kework Türker, Semiha Bezek gibi isimler katıldı.

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Siyah Beyaz ve Renkli'nin sahneye koyduğu “Fanatik” adlı yeni oyunun yönetmenliğini Çağrı Şensoy üstleniyor.

Dekor tasarımını Cihan Aşar, ışık tasarımını Emir Uğurçağ'ın yaptığı, kostümlerini Naz Özturna'nın hazırladığı “Fanatik”in şarkılarını ise kontrtenor Nuri Harun Ateş seslendiriyor.

“Fanatik” prömiyerinin ardından 27 Ocak 2020 Pazartesi akşamı saat 20.30'da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde seyirciyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fanatik, Kenter Tiyatrosu,

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