Fantastic Beats serisinin yeni filmi The Secrets of Dumbledore’un vizyon tarihi açıklandı! Planlanan tarihten önce gösterime girecek

Yeni adı The Secrets of Dumbledore olan bir sonraki Fantastik Canavarlar filmi 15 Nisan 2022'de vizyona girecek. Beyazperde'nin haberine göre; Fantastik serinin üçüncü filminin başlangıçta gelecek yılın 15 Temmuz günü yayınlanması planlanıyordu, ancak, stüdyo yeni ve kesin tarih olarak 15 Nisan'ı seçti.

Harry Potter emektarı David Yates, üçüncü filmi yönetmek için geri dönüyor. Harry, Ron ve Hermione'nin maceralarından on yıllar önce geçen prequel serisi, Hitlervari Grindelwald'ın yükselişinin ortasında Jude Law tarafından canlandırılan genç Albus Dumbledore'un sırdaşı haline gelen büyücü-bilimci Newt Scamander'a (Eddie Redmayne) odaklanıyor.

THE SECRETS OF DUMBLEDORE FİLMİNİN KONUSU

Yeni filmin resmi özetine göre; Profesör Albus Dumbledore, güçlü kara büyücü Gellert Grindelwald'ın, büyücülük dünyasının kontrolünü ele geçirmek için harekete geçtiğini biliyor. Onu tek başına durduramayan, Büyüzoolog Newt Scamander'a, eski ve yeni canavarlarla karşılaştıkları ve Grindelwald'ın büyüyen takipçileriyle çatıştıkları tehlikeli bir görevde, cesur büyücüler, cadılar ve cesur Muggle fırıncı ekibine liderlik etmesi için emanet eder. Peki riskler bu kadar yüksekken Dumbledore daha ne kadar kenarda kalabilir?"



