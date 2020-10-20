Fantastik Dörtlü'nün Doctor Doom'u aslında o olacaktı!

2005 yılında hayata geçirilen ve eleştirmenler tarafından yerden yere vurulan Fantastik Dörtlü serisinin kötü adamı Doctor Doom, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Açıklananlara göre Julian McMahon ile anlaşma yapılmasından önce Nicolas Cage, Doom için düşünülüyordu.i

Thor: Ragnarok, Godzilla Vs. Kong, Monster Problems gibi yapımların set arkası ekibinde yer alan Ryan Unicomb, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte gündeme oturdu. Unicomb, Dr. Doom'dan konsept tasarımları paylaştı ve şu sözleri sarf etti: "Julian McMahon'un rolü kapmasından önce Nicolas Cage, 2005 yapımı Fantastik Dörtlü'de Doctor Doom için seçilmişti. Bir konsept tasarımcısının Marilyn Manson ile olan benzerliğini kullanmasının ardından yapımcı ekibi Nicolas Cage'e gitme kararı verdi. O zamanlar film çok karanlıktı ve Doom'un görünümü 18+ olacaktı. Tabii ki hiçbir zaman hayata geçirilmedi, ama her şeye rağmen ilginçti."

