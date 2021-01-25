FAO'dan Suriyeliler ile en kırılgan yerel toplulukların dayanıklılıklarının artırılmasına yönelik toplantı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Avrupa Birliği'nin (AB) finansal desteği, Tarım ve Orman ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının iş birliğiyle yürütülen, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile en kırılgan yerel topluluk üyelerinin tarımsal eğitimler aracılığıyla dayanıklılıklarının artırılmasına yönelik projenin ikinci yönetim toplantısını gerçekleştirdi.

FAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, dijital ortamda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, projenin küresel dayanışmanın en iyi örneklerinden olduğunu belirterek, 1 yıllık dönemde elde edilen başarıları anlattı.

Küresel salgına rağmen anılan dönemde 1344 faydalanıcıya eğitim verildiğini belirten Selışık, bunun 782'sinin kadın olduğuna dikkati çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı Özge İmamoğlu da bu tür projelerin sahadan bire bir bildirim alınması açısından önemine işaret ederek, "Sadece bu projede değil, bundan sonraki projelerde de kullanabileceğimiz son derece değerli verilerimiz oluyor." ifadesini kullandı.