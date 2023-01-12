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Farah Zeynep Abdullah Aşk-ı Memnu eleştirilerine yanıt verdi

12.01.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu, bir dönem Kanal D ekranlarında fırtınalar estirmişti. Başrollerinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı efsane dizinin, film olarak yeniden izleyici karşısına çıkacağı ve yeni Bihter'i Farah Zeynep Abdullah'ın oynayacağı iddia edildi. Eleştiri oklarının hedefinde yer alan Farah Zeynep Abdullah, tepkiler karşısında sessizliğini bozdu.

Farah Zeynep Abdullah Aşk-ı Memnu eleştirilerine yanıt verdi

Aşk-ı Memnu filminde Bihter karakterine hayat verecek olan Farah Zeynep Abdullah, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla gelen eleştirileri tiye aldı.

Güzel oyuncu, kendisine Bihter rolünün yakışmadığını söyleyen sosyal medya kullanıcılarına ''Acılara yürüyor korkmuyorum'' yanıtını verdi.

Farah Zeynep Abdullah'tan Aşk-ı Memnu paylaşımı! Tepkilere böyle yanıt verdi

İlk olarak usta oyuncu Müjde Ar'ın canlandırdığı Bihter karakterine, 2008 yılında güzel oyuncu Beren Saat hayat vermişti. Beren Saat, Türkiye'yi ekrana kilitleyen dizide sergilediği performansla uzun süre ayakta alkışlandı.

Farah Zeynep Abdullah Aşk-ı Memnu eleştirilerine böyle yanıt verdi

Film olarak yeniden izleyiciyle buluşacak olan unutulmaz eserin yeni Bihter'i Farah Zeynep Abdullah oldu. Bergen filmindeki performansıyla da adından uzun süre söz ettiren Farah Zeynep Abdullah'ın Aşk-ı Memnu filmindeki görüntüsü ve oyunculuğu, şimdiden merak konusu..

Farah Zeynep Abdullah Aşk-ı Memnu eleştirilerine yanıt verdi


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