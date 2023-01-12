Farah Zeynep Abdullah Aşk-ı Memnu eleştirilerine yanıt verdi

Aşk-ı Memnu filminde Bihter karakterine hayat verecek olan Farah Zeynep Abdullah, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla gelen eleştirileri tiye aldı.

Güzel oyuncu, kendisine Bihter rolünün yakışmadığını söyleyen sosyal medya kullanıcılarına ''Acılara yürüyor korkmuyorum'' yanıtını verdi.

İlk olarak usta oyuncu Müjde Ar'ın canlandırdığı Bihter karakterine, 2008 yılında güzel oyuncu Beren Saat hayat vermişti. Beren Saat, Türkiye'yi ekrana kilitleyen dizide sergilediği performansla uzun süre ayakta alkışlandı.

Film olarak yeniden izleyiciyle buluşacak olan unutulmaz eserin yeni Bihter'i Farah Zeynep Abdullah oldu. Bergen filmindeki performansıyla da adından uzun süre söz ettiren Farah Zeynep Abdullah'ın Aşk-ı Memnu filmindeki görüntüsü ve oyunculuğu, şimdiden merak konusu..



