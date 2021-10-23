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Farah Zeynep Abdullah'ın annesini görenler ''Güzelliğini annesinden almış'' demeden edemiyor!

23.10.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılarak sevenlerini üzen fakat şimdilerde Bergen filmi için kamera karşısına geçen güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın annesini görenler ''Güzelliğini annesinden almış'' demekten kendini alamıyor.

Farah Zeynep Abdullah'ın annesini görenler ''Güzelliğini annesinden almış'' demeden edemiyor!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Muhteşem Yüzyıl ve Masumlar Apartmanı gibi güçlü projelerde yer alarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın annesi Gülay Abdullah'ı görenler, anne kızın güzelliği karşısında şaşıp kalıyor.

Farah Zeynep Abdullah'ın annesini görenler ''Güzelliğini annesinden almış'' demeden duramadı!

Geçtiğimiz sezon Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği 'İnci' karakteriyle seyirciyi ekrana kilitleyen güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Türkmen bir baba ve Boşnak bir annenin kızı.

Farah Zeynep Abdullah'ın annesini görenler ''Güzelliğini annesinden almış'' demeden duramadı!

Farah Zeynep Abdullah, daha önce verdiği bir röportajında kökenlerini şu cümlelerle açıklamıştı: Babam Irak asıllı Türk, babaannem Üsküplü. Annem ise Boşnak ve Erzincanlı.

Farah Zeynep Abdullah'ın annesini görenler ''Güzelliğini annesinden almış'' demeden duramadı!

Babamın babası, Erbil doğumlu. Babamın babaannesi ise Kerkük Türklerinden. Dedem Osman Abdullah, Irak ordusunda albaymış. Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Almanca konuşurmuş. Babam, 1972’de Irak’a gidip, Osmanlı tebaasından olduğumuzu gösteren zürriyet belgesini almış.

Farah Zeynep Abdullah'ın annesini görenler ''Güzelliğini annesinden almış'' demeden duramadı!

Babamın, annesinin babası ise şimdi Karadağ’a bağlı olan Taşlıca’dan. Orası, dedemin köyüymüş. Mussolini’den kaçarak Türkiye’ye gelmişler. Anneannemin kökeni ise Saraybosna’ya dayanıyor. Onlar da küçükken Karamürsel’e gelmişler. Annemin baba tarafı ise 1939 Erzincan Depremi’nden sonra Erzincan’dan İstanbul’a gelmiş.

Farah Zeynep Abdullah'ın annesini görenler ''Güzelliğini annesinden almış'' demeden duramadı!

Farah Zeynep Abdullah'ın babasının, oyuncunun eski sevgilisi Ahmet Rıfat Şungar'a benzerliği ise bir dönem sosyal medyada gündem olmuştu.

Farah Zeynep Abdullah'ın annesini görenler ''Güzelliğini annesinden almış'' demeden duramadı!


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Farah Zeynep Abdullah
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