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Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen'e benzerliği olay oldu! "Bergen’e, Bergen'den daha çok benzemiş"

18.02.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak 'Masumlar Apartmanı' isimli diziyle ekrana gelen Farah Zeynep Abdullah 'Bergen' filmi ile gündeme geldi. Başarılı oyuncunun başrolünde oynadığı film merakla beklenirken, Instagram hesabından yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı.

Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen'e benzerliği olay oldu! "Bergen’e, Bergen'den daha çok benzemiş"

'Bergen' filmi, şarkı söyleme gücü ve yaşadıklarıyla kamuya mal olmuş bir sanatçı olan Belgin Sarılmışer’in hayatını konu alıyor.

Yapımcılığını ve Yaratıcı Yapımcılığını Mine Şengöz’ün yaptığı, senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı, Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yaptığı Film, Danışman kadrosu ile de dikkat çekiyor.

Tuğrul Eryılmaz, Nida Karabol, Meral Özbek, Murat Özyaşar Yavuz Ekinci, Cemal Dindar ve Murat Meriç gibi her biri kendi alanında başarılı isimler kadroda yer alıyor.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH PAYLAŞTI

Filmde Bergen’i canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın paylaştığı fotoğraf görenleri şaşırttı. Bergen filminin yeni afişini paylaşan oyuncunun Bergen'le olan benzerliği olay oldu.

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Farah Zeynep Abdullah'ın takipçileri "Bu benzerlik normal değil, Bergen sandım, Bergen’e, Bergen'den daha çok benzemiş" gibi yorumlar yaparken filmin vizyona gireceği tarihi sabırsızlıkla beklediklerini belirttiler.


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Bergen Farah Zeynep Abdullah
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