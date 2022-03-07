Farah Zeynep Abdullah'ın Bergen galasındaki kıyafeti tartışma yarattı! Suskunluğunu Ayşe Arman'a bozdu

Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldıktan sonra Bergen filmiyle sinemaya dönen güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, filmin galasında tercih ettiği takım elbesiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Farah Zeynep Abdullah, hakkında yapılan olumsuz yorumlar karşısında suskunluğunu bozdu.

Farah Zeynep Abdullah, gazeteci Ayşe Arman'ın ''Galada giydiğin kıyafete ve saçının örgülü haline takıp 'Galaya böyle gelinir mi? Saygısızlık' diyenler oldu? Üzüldün mü?'' sorusuna yanıt verdi.

''ÖYLE OLMAK İSTEDİM, ÖYLE OLDUM''

Farah Zeynep Abdullah şu ifadeleri kullandı:

''Herkes fikrini tabii ki söylesin ama bir mesele haline getirilmesine anlam veremiyorum. Komik geliyor. Öyle olmak istedim, öyle oldum. Gerçekten ne kadar önemli olabilir ki bu? 'Galaya böyle gelinir mi?' demenin, 'Sokakta böyle gezilir mi?' zihniyetinden ne farkı var. İkisi de yargı ve baskı dolu.

''BİR SUÇ İŞLEMİŞİM GİBİ...''

İki gün konuşulur geçer. Ben de o gün istediğimi yapmış ve dilediğim gibi görünmüş olurum. İnsanların yorumları beni çileden çıkarmıyor ama sanırım en katlanamadığım şey boş gündemler. Giydiğim kıyafet zevksiz bulunsa ne olur, sevilse ne olur? Fakat bunca gündemin arasında bir suç işlemişim gibi telaşlı bir curcuna başlatılmasına çok şaşırıyorum. Velev ki zevksizim, size ne?

''KİMSENİN PRENSESİ OLMAK ZORUNDA DEĞİLİM''

Kadınlara dayatılan güzellik algısındaki 'baloya katılan prenses' durumunu şahsen ben sevmiyorum. Ben anneannemin prensesi olabilirim ama başka kimsenin prensesi olmak zorunda hissetmiyorum.

FİLMİN YASAKLANMASI HAKKINDA KONUŞTU

Bergen filminin Adana Kozan Belediye'si tarafından yasaklanması hakkında da konuşan Farah Zeynep Abdullah, ''Belediye Başkanı’na 'Neden?' diye sorulunca, 'Öyle uygun görüldü' dedi! Sonra da akılalmaz açıklamalar yaptı, durdu. Türkiye’de 1200 salonda gösterimde olan ve salon sayısı her gün artırılan bir filmi, hangi yetkiyle, nasıl gösterimden kaldırabiliyor? Akla ziyan bir durum. 'Film şiddet içeriyor' diye yasaklamış… Hadi ya?!'' ifadelerini kullandı.

Farah Zeynep Abdullah, filmi yasaklama kararı alan Adana Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a IQ testi ile yanıt vermişti.



