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Farah Zeynep Abdullah'ın Mehmet Ali Erbil yorumu olay oldu! Kanal D'den 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisiyle yanıt geldi

06.06.2024 22:41
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yeni bir programla ekranlara geri döneceğini duyuran Kanal D'ye Farah Zeynep Abdullah'ın yanıtı olay oldu. Kanal D'nin X hesabından ise ünlü oyuncuya, yıllar önce rol aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki bir sahneyle gönderme yapıldı.

Farah Zeynep Abdullah'ın Mehmet Ali Erbil yorumu olay oldu! Kanal D'den 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisiyle yanıt geldi

Mehmet Ali Erbil uzun bir aradan sonra Kanal D'deki yeni bir programla ekranlara dönüyor. Kanal D'nin "İşte parmağın sahibi geldi" başlığıyla yaptığı program tanıtım paylaşımına ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan olay bir yanıt geldi.

KANAL D O DİZİDEKİ SAHNESİNİ PAYLAŞTI

Kanal D'nin X hesabı ise Abdullah'ın gönderisine, yıllar önce başrolünde oynadığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki bir sahneyi paylaşarak yanıt verdi. Ünlü oyuncu ile televizyon kanalının sosyal medya hesabı arasındaki yanıtlar sosyal medyada da gündem oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Farah Zeynep Abdullah
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