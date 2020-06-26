Farah Zeynep Abdullah kimdir? Reynmen ile görüntüleri sosyal medyayı salladı! İşte Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı diziler ve hayat hikayesi

Farah Zeynep Abdullah, 2019 yılının son aylarında aşk yaşamaya başladığı Doğu Demirkol ile yaklaşık üç aylık bir ilişki sonrası ayrılmıştı. Önceki gün ise Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen, bir parkta tenis oynarken birlikte görüntülendi. Reynmen lakaplı şarkıcı ve YouTuber Yusuf Aktaş ve oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın samimi anları ise aşk yaşadıkları iddialarını gündeme getirdi. Peki Farah Zeynep Abdullah kimdir? Oyunculuk kariyerinde birçok filmde başrol olan ve Farah Zeynep Abdullah, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Kurt Seyit ve Şura, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde de rol aldı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR? İŞTE BİYOGRAFİSİ

Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos 1989 Gayrettepe, Beşiktaş, İstanbul doğumlu Türk oyuncudur. Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul’da doğmuştur. Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi’nde okudu. Ancak daha sonra babasının işi gereği kaydını İngiltere’ye aldırarak, lise öğrenimini bu ülkede tamamladı. Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013’te diplomasını aldı. Ayrıca, kadın-erkek eşitliği ile ilgili bir kampanya olan HeForShe reklamında oynadı. Amnesty Türkiye’nin de gönüllü destekçisidir.