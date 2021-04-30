Farah Zeynep Abdullah kıyafetiyle Masumlar Apartmanı’ndan spoiler verdi

Farah Zeynep Abdullah son dönemin en çok izlenen yapımlarından Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla hayranlarından büyük takdir topluyor. Farah Zeynep Abdullah, setten paylaştığı pozlarla diziden spoiler vermiş olabilir. Bir fotoğrafında, dizinin Esra’sı Esra Ruşan da vardı. Farah Zeynep Abdullah’ın kıyafeti dikkat çekti.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNDE İSTEME OLACAK MI?

Oyuncu, kırmızı elbisesi, toplu saçları ve halka küpeleriyle, dizide her zaman görmeye alıştığımız İnci’nin bambaşka bir halini ilk kez gösterdi. Gelecek haftaki bölümden de bir spoi vermiş oldu. Diziyi izleyenler, Hikmet Amca’nın, İnci’yi dedesinden istemeye gitmek için ısrar ettiklerini biliyor.

Anlaşılan o ki İnci, isteme faslında aşağıdaki kıyafetle izleyici karşısına çıkacak…



