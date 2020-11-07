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Farah Zeynep Abdullah sağlık sorunları nedeniyle geçirdiği zor günleri anlattı

07.11.2020 17:15 | Son Güncelleme:
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Farah Zeynep Abdullah sağlık sorunları nedeniyle geçirdiği zor günleri anlattı

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, bir dergiye çok özel açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki oyuncu bir dönem sağlık sorunları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu anlattı. Farah Zeynep Abdullah "Ayağım neyse de, bağırsak mantarıyla psikolojim de çok bozuldu o dönem" dedi.

Farah Zeynep Abdullah, Elle dergisine kapak oldu. Son dönemde bağırsak mantarı ve ayağına giren cam nedeniyle sağlık sorunları yaşayan 31 yaşındaki oyuncu, "Ayağım neyse de, bağırsak mantarıyla psikolojim de çok bozuldu o dönem" dedi.

Abdullah, "Kilo verince 'ah yazık kilo al', alınca da bir beğenmemezlik. Acayip bir baskı kuruluyor kadınların üzerine, sadece fiziği ve görüntüsüyle ilgili. Oysa sağlıklı ve mutlu olmamız değil mi önemli olan?" ifadelerini kullandı.

elle

Estetik operasyonu geçirmediğini belirten oyuncu, "Gerçek olanı güzel buluyorum. Bir de dikkat ettim mesela annemin de benim de en beğendiğimiz kadınlar ve oyuncular, doğal haliyle yaş alanlar" şeklinde konuştu.

Hayvanlara deney yapan kozmetik markalarından gelen teklifleri kabul etmediğini söyleyen Farah Zeynep Abdullah, "Doğal ve faydalı olayım. Olacaksam öyle örnek olayım, çünkü ister istemez örnek oluyorsunuz, ün bir güç" açıklamasını yapt

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