Farah Zeynep Abdullah sağlık sorunları nedeniyle geçirdiği zor günleri anlattı

Farah Zeynep Abdullah, Elle dergisine kapak oldu. Son dönemde bağırsak mantarı ve ayağına giren cam nedeniyle sağlık sorunları yaşayan 31 yaşındaki oyuncu, "Ayağım neyse de, bağırsak mantarıyla psikolojim de çok bozuldu o dönem" dedi.

Abdullah, "Kilo verince 'ah yazık kilo al', alınca da bir beğenmemezlik. Acayip bir baskı kuruluyor kadınların üzerine, sadece fiziği ve görüntüsüyle ilgili. Oysa sağlıklı ve mutlu olmamız değil mi önemli olan?" ifadelerini kullandı.

Estetik operasyonu geçirmediğini belirten oyuncu, "Gerçek olanı güzel buluyorum. Bir de dikkat ettim mesela annemin de benim de en beğendiğimiz kadınlar ve oyuncular, doğal haliyle yaş alanlar" şeklinde konuştu.

Hayvanlara deney yapan kozmetik markalarından gelen teklifleri kabul etmediğini söyleyen Farah Zeynep Abdullah, "Doğal ve faydalı olayım. Olacaksam öyle örnek olayım, çünkü ister istemez örnek oluyorsunuz, ün bir güç" açıklamasını yapt

