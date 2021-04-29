Farah Zeynep Abdullah tam kapanmada setlerin devam etmesine isyan etti!

Son dönemde rol aldığı "Masumlar Apartmanı" dizisindeki başarılı oyunculuğuyla gündemde olan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, her hareketiyle dikkat çeken ünlüler arasında yer alıyor.

Oyunculuğundaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla da dikkat çeken Farah Zeynep Abdullah tam kapanma sonrası setlerin devam etmesi kararına isyan etti.

Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımda "Tam kapanmada dizi setleri devam etsin kararı çıktı. Biz de ediyoruz, edelim ama futbolcular bile aşılanırken tam kapanmada çalışan set emekçilerinin aşı planlamasında asla konuşulmamasını benim aklım mantığım almıyor" diyerek tepki gösterdi.



