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  4. Farah Zeynep Abdullah'tan sosyal medyadaki görüntülere çok sert tepki: Katillere verilen güce bak

Farah Zeynep Abdullah'tan sosyal medyadaki görüntülere çok sert tepki: Katillere verilen güce bak

25.10.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada yayılan hayvana şiddet görüntülerine, "Katillere verilen güce bak ya. Ülkede insan öldürüyor cezasız, hayvan katlediyor cezasız" diyerek tepki gösterdi.

Farah Zeynep Abdullah'tan sosyal medyadaki görüntülere çok sert tepki: Katillere verilen güce bak

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada yayılan hayvana şiddet görüntülerine tepki gösterdi. Evinin yolundaki bir köpeği öldürdüğü iddia edilen kişinin görüntülerini alıntılayan ünlü oyuncu, "Bu şerefsiz iblisler yerine, ışık hızıyla abuk sabuk suçlamalarla müzisyenlerin falan peşine düşüyorsunuz ya, bir orda takır tukur harekete geçiyorsunuz ya, hiç mi utanmıyorsunuz?" dedi.

Abdullah, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve Adalet Bakanlığı'na seslendi.

Abdullah, bir sonraki paylaşımında ise "Katillere verilen güce bak ya. Ülkede insan öldürüyor cezasız, hayvan katlediyor cezasız. Ne olsun purge mü olsun ülkede?" diyerek tepkisini dile getirdi.

PURGE NEDİR?

Purge, tarihte, din ve siyaset biliminde tasfiye, iktidardakiler tarafından bir hükümetten, başka bir kuruluştan, ekip liderlerinden veya bir bütün olarak toplumdan istenmeyen olarak kabul edilen kişilerin pozisyonunun kaldırılması anlamına geliyor.

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Farah Zeynep Abdullah
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